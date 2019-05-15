درر رمضانية ـ الدرة التاسعة ـ 9 ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,576
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
لا تحرمونا من الاجر بارك الله فيكم و من الدعاء
الكل معني اما القائمة فهي كوبي كولي

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Golden Man

Golden Man

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
431
النقاط
541
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
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بارك الله فيك وجعل "هاته الدكرى" في ميزان حسناتك اخي..
كــــــــل ما دكرته راااقي وســـامي ..وركز لي على هاته !


لأنه وللأسف الكثيــــــــــر منّا يقرأ القرآن من دووون أن يعرف تفسير ومعاني الآيات (فقط القراءة من أجل اخد أجر القراءة ونسيااان الأجـــر العظيم للفهــــــم وتطبيق دالك في اسلوب حياتنا !!)🐦🌹🌷💐
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,576
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال Golden Man:
بارك الله فيك وجعل "هاته الدكرى" في ميزان حسناتك اخي..
كــــــــل ما دكرته راااقي وســـامي ..وركز لي على هاته !


لأنه وللأسف الكثيــــــــــر منّا يقرأ القرآن من دووون أن يعرف تفسير ومعاني الآيات (فقط القراءة من أجل اخد أجر القراءة ونسيااان الأجـــر العظيم للفهــــــم وتطبيق دالك في اسلوب حياتنا !!)🐦🌹🌷💐
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فعلا اخي الغالي ملاحظتك في محلها نسيان التفسير بالجملة
و هو امر في غاية الاهمية

بارك الله فيكم اخي و يومك خير و بركة
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,611
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله عليك اخي الامين ربي يجازيك كل خير
على ما تقدمه لنا من سطور تشرح الصدر
ان شاء الله في موازين حسناتك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,690
النقاط
1,311
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
بوركت اخى وجزاك الله الف خير
 
خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,665
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وربي يجعلها في ميزان حسناتكم .
 
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