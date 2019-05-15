درر رمضانية ـ الدرة التاسعة ـ 9 ـ

قال Golden Man: بارك الله فيك وجعل "هاته الدكرى" في ميزان حسناتك اخي..

كــــــــل ما دكرته راااقي وســـامي ..وركز لي على هاته !





لأنه وللأسف الكثيــــــــــر منّا يقرأ القرآن من دووون أن يعرف تفسير ومعاني الآيات (فقط القراءة من أجل اخد أجر القراءة ونسيااان الأجـــر العظيم للفهــــــم وتطبيق دالك في اسلوب حياتنا !!) إضغط للتوسيع...

فعلا اخي الغالي ملاحظتك في محلها نسيان التفسير بالجملةو هو امر في غاية الاهميةبارك الله فيكم اخي و يومك خير و بركة