المهلبية {من الحلم الوردي}

الحلم الوردي
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 21 مارس 2010
- المشاركات
- 44,580
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- عالم النسيان
- الجنس
- أنثى
واش راكم يا اهل اللمة
المقادير
نصف لتر حليب
2 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملاعق كبيرة زبدة
100 غ كريم شونتيي
حلوى ملونة للتزيين
لوز خشن كمية
طريقة التحضيير
يوضع الحليب في كاسرول ويضاف الفرينة اي الدقيق
الى ان يبدا في الغليان
ويخلط بمضرب اليد
ثم يضاف الزبدة مع التقليب
وتضاف الكريم شونتي
ويضرب الكل بالخلاط الكهربائي
ويوضع في كؤوس التقديم
المقادير
نصف لتر حليب
2 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملاعق كبيرة زبدة
100 غ كريم شونتيي
حلوى ملونة للتزيين
لوز خشن كمية
طريقة التحضيير
يوضع الحليب في كاسرول ويضاف الفرينة اي الدقيق
الى ان يبدا في الغليان
ويخلط بمضرب اليد
ثم يضاف الزبدة مع التقليب
وتضاف الكريم شونتي
ويضرب الكل بالخلاط الكهربائي
ويوضع في كؤوس التقديم
المرفقات
-
82.6 KB المشاهدات: 0
-
51.6 KB المشاهدات: 0
-
82.3 KB المشاهدات: 0
-
77.1 KB المشاهدات: 0
-
98.3 KB المشاهدات: 0
آخر تعديل: