المهلبية {من الحلم الوردي}

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,580
النقاط
691
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
واش راكم يا اهل اللمة

المقادير
نصف لتر حليب
2 ملاعق كبيرة دقيق
2 ملاعق كبيرة زبدة
100 غ كريم شونتيي
حلوى ملونة للتزيين
لوز خشن كمية

طريقة التحضيير


يوضع الحليب في كاسرول ويضاف الفرينة اي الدقيق
الى ان يبدا في الغليان
ويخلط بمضرب اليد

ثم يضاف الزبدة مع التقليب
وتضاف الكريم شونتي

ويضرب الكل بالخلاط الكهربائي


ويوضع في كؤوس التقديم




 

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