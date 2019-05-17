تصويت على افضل وصفة لشهر فيفري مارس ركن الأطباق الرئيسية

افضل وصفة نالت اعجابك لشهر مارس في ركن الأطباق الرئيسية ؟

  • أرنب في الفرن

  • سباغيتي

  • محشي الكرمب

  • زفيطي بوسعادي

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
100644





االسلام عليكم ....
اهلا وسهلا ومرحباا بكم رواد
منتدى اللمة الجزائرية

(منتدى الطبخ الجزائري )

نواصل الفكرة التي طرحناها سابقا
اليوم يفتح باب التصويت لافضل موضوع في ركن

شهر فيفري مارس 2019


وصفة الأخت @ام أمينة

حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن


102256


100646


وصفة الأخت @Yasmina.yaso


أطيب معكرونة .....من مطبخي


102968

100646

وصفة الاخت
Amet alah@


محشي الكرمب
103546


وصفة @السلطانة


زفيطي بوسعادي من مطبخي

102825

100646



سيتم اختيار افضل وصفة لشهر فيفري مارس
بفضل تصويتكم
👏👏👏👏على افضل وصفة 👏👏👏👏
😃😃رجاءاا وليس امراا😃😃
سيتم الاعلان عن الوصفة الفائزة قريباا ⌚⌚


والفائزة تتحصل على الوسام التالى
100645




👋👋ففي انتظار تصويتكم👋👋





في امان الله وحفظه

 
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