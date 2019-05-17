تصويت على افضل وصفة لشهر فيفري مارس ركن الأطباق الرئيسية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,751
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
االسلام عليكم ....
اهلا وسهلا ومرحباا بكم رواد
منتدى اللمة الجزائرية
(منتدى الطبخ الجزائري )
نواصل الفكرة التي طرحناها سابقا
اليوم يفتح باب التصويت لافضل موضوع في ركن
شهر فيفري مارس 2019
وصفة الأخت @ام أمينة
حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن
وصفة الأخت @Yasmina.yaso
أطيب معكرونة .....من مطبخي
وصفة الاخت
Amet alah@
محشي الكرمب
وصفة @السلطانة
زفيطي بوسعادي من مطبخي
سيتم اختيار افضل وصفة لشهر فيفري مارس
بفضل تصويتكم
على افضل وصفة
رجاءاا وليس امراا
سيتم الاعلان عن الوصفة الفائزة قريباا
والفائزة تتحصل على الوسام التالى
ففي انتظار تصويتكم
في امان الله وحفظه
وصفة الأخت @ام أمينة
حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن
وصفة الأخت @Yasmina.yaso
أطيب معكرونة .....من مطبخي
وصفة الاخت
Amet alah@
محشي الكرمب
وصفة @السلطانة
زفيطي بوسعادي من مطبخي
سيتم اختيار افضل وصفة لشهر فيفري مارس
بفضل تصويتكم
على افضل وصفة
رجاءاا وليس امراا
سيتم الاعلان عن الوصفة الفائزة قريباا
والفائزة تتحصل على الوسام التالى
ففي انتظار تصويتكم
في امان الله وحفظه