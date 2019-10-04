تصويت لافضل وصفة في ركن المعجنات لشهر😉😉 **سبتمبر**😉😉

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,104
النقاط
1,891
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
الســـــلام علـــــيكم ....
منورين لماويين
اهلا وسهلا ومرحباا بكم


اليوم نواصل طرح الفكرة التى
قدمت لكم سابقاا


ونفتح باب التصويت
هذه المرة في ركن
السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019
www.4algeria.com

فهرس التميز لوصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم وصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة كتكريم لصاحباتها ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا. نقوم بختمها بختم التميز ونضعها أيضا في الفهرس. وعند وصول العضوة ل 5...
www.4algeria.com www.4algeria.com


فنقترح على حضراتكم وصفة الاختين


وصفة الاخت @Soumia hadj mohammed

www.4algeria.com

حصريا ميني بيتزا طرية لذيذة

سلام عليكم الحمد لله حمدا كثيرا وش حوالكم لي زارشيتاكت تع المطبخ ليوم طاجت عليا فكرة اني نمزج بين الخبز تع البطاطا ونزيدلو الحشو مع الجبن باسكو لابات تاعه فريمو قطن ماشاء الله ضرك بالنسبة للعجينة راح نحطلكم الرابط باسكو ديجا حطيتها هنا...
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ووصفة الاخت @خيرة جانت
www.4algeria.com

كوكا من مطبخ خيرو

#هلا_و_غلا #كوكا_بالعجبنة_المورقة الباف باستري koka والحشو اختياري انا عملت لحم مفروم و أجبان متنوعة تحياتي #خيرو
www.4algeria.com www.4algeria.com



في انتظار تتصويتكم
لافضل وصفة للشهر
☺ كرماا وليس امراا ☺


والفائزة تتتتحصل الوسام الاتى :


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في انتظاركم
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
480
النقاط
21
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر


ووصفة الاخت @خيرة جانت
www.4algeria.com

كوكا من مطبخ خيرو

#هلا_و_غلا #كوكا_بالعجبنة_المورقة الباف باستري koka والحشو اختياري انا عملت لحم مفروم و أجبان متنوعة تحياتي #خيرو
www.4algeria.com www.4algeria.com

 
خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,810
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
ياسلام هذي فكرة رائعة ماشاء الله
طبعا و بكل سرور راح نصوت للأخت و الشاف
حصريا ميني بيتزا طرية لذيذة
طبعا بلا ماننسى نشكرك الاخ الكريم
البشير البشير بارك الله فيك
 
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