تصويت لافضل وصفة في ركن المعجنات لشهر😉😉 **سبتمبر**😉😉

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,104
- النقاط
- 1,891
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
الســـــلام علـــــيكم ....
منورين لماويين
اهلا وسهلا ومرحباا بكم
اليوم نواصل طرح الفكرة التى
قدمت لكم سابقاا
ونفتح باب التصويت
هذه المرة في ركن
السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019
فنقترح على حضراتكم وصفة الاختين
وصفة الاخت @Soumia hadj mohammed
ووصفة الاخت @خيرة جانت
في انتظار تتصويتكم
لافضل وصفة للشهر
كرماا وليس امراا
والفائزة تتتتحصل الوسام الاتى :
منورين لماويين
اهلا وسهلا ومرحباا بكم
اليوم نواصل طرح الفكرة التى
قدمت لكم سابقاا
ونفتح باب التصويت
هذه المرة في ركن
السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019
فهرس التميز لوصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية 2019
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا في هذا الموضوع سنجمع لكم وصفات السندويشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة كتكريم لصاحباتها ولتكون أكثر سهولة حين البحث عنا. نقوم بختمها بختم التميز ونضعها أيضا في الفهرس. وعند وصول العضوة ل 5...
www.4algeria.com
فنقترح على حضراتكم وصفة الاختين
وصفة الاخت @Soumia hadj mohammed
حصريا ميني بيتزا طرية لذيذة
سلام عليكم الحمد لله حمدا كثيرا وش حوالكم لي زارشيتاكت تع المطبخ ليوم طاجت عليا فكرة اني نمزج بين الخبز تع البطاطا ونزيدلو الحشو مع الجبن باسكو لابات تاعه فريمو قطن ماشاء الله ضرك بالنسبة للعجينة راح نحطلكم الرابط باسكو ديجا حطيتها هنا...
www.4algeria.com
ووصفة الاخت @خيرة جانت
كوكا من مطبخ خيرو
#هلا_و_غلا #كوكا_بالعجبنة_المورقة الباف باستري koka والحشو اختياري انا عملت لحم مفروم و أجبان متنوعة تحياتي #خيرو
www.4algeria.com
في انتظار تتصويتكم
لافضل وصفة للشهر
كرماا وليس امراا
والفائزة تتتتحصل الوسام الاتى :
في انتظاركم