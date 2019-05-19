عرض بيع متوفر 500 دولار payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
abdouker

abdouker

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
2
النقاط
3
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتضار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-أقل مبلغ للحجز 100$ و الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
30
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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