العدد السابع من سلسلة(مخفي بين الايات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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10 ديسمبر 2009
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اليوم مع اللغز السابع من سلسلة مخفي بين الايات

فيه تجلت قدرة الله في الخلق والتكوين
يحيا على على الابّ من الانسان قريب
انواعه عدة واسماوُه كثُر
عشير مسالم ومنافعه للبشر تُذكر
محمود في بعض صفاته وفي الاخرى مذموم
ضربت به الامثال وهو مخفي بين ايات القرآن

من هو 🤔؟

ارجو ان يكون الحل مع التحليلل لنستفيد كلنا
ولكل من ساهم دعاء في ضهر الغيب


بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
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