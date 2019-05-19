العدد السابع من سلسلة(مخفي بين الايات)

فيه تجلت قدرة الله في الخلق والتكوين

يحيا على على الابّ من الانسان قريب

انواعه عدة واسماوُه كثُر

عشير مسالم ومنافعه للبشر تُذكر

محمود في بعض صفاته وفي الاخرى مذموم

ضربت به الامثال وهو مخفي بين ايات القرآن



من هو