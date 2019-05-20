عرض بيع متوفر 500 دولار يتكوين /eth/xrp/Ltc مقابل CCP/ BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
196.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,648
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 196 دج
قيمة btc حسب محفظة بلوكشاين

عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص . .
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
50
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق...
 
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