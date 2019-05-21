MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 6,077
- النقاط
- 331
متوفر لدينا عرض كأس امم افريقيا وكوبا امريكا
العرض متاح للجميع اي كل من له جهاز بين سبورت يمكنه الاشتراك
سواءا به اشتراك ساري او اشتراك منتهي ولو منذ مدة
اسعار_الاشتراك:
بالنسبة للاجهزة التي لايوجد بها اشتراك حاليا
سعر كاس افريقيا : 7OOO دج
سعر كوبا امريكا : 6OOO دج
سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا معا : 78OO دج
وتأخذ ثلاث اشهر باقة افلام وسبورت معا
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بالنسبة للاجهزة التي يوجد بها اشتراك سارية المفعول
سعر كاس افريقيا : 6OOO دج
سعر كاس امريكا : 5000 دج
والعرض المناسب للجميع
سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا #معا : 78OO دج
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متوفر لدينا ايضا اجهزه جديده مع الاشتراكات
ثمن الاشتراك +10000مليون ثمن الجهاز
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العرض محدود الى غاية 10 جوان
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للاشتراك التواصل على الخاص
الدفع ccp يتم التسديد في الحساب وارسال صورة للوصل
العرض متاح للجميع اي كل من له جهاز بين سبورت يمكنه الاشتراك
سواءا به اشتراك ساري او اشتراك منتهي ولو منذ مدة
اسعار_الاشتراك:
بالنسبة للاجهزة التي لايوجد بها اشتراك حاليا
سعر كاس افريقيا : 7OOO دج
سعر كوبا امريكا : 6OOO دج
سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا معا : 78OO دج
وتأخذ ثلاث اشهر باقة افلام وسبورت معا
============================================
بالنسبة للاجهزة التي يوجد بها اشتراك سارية المفعول
سعر كاس افريقيا : 6OOO دج
سعر كاس امريكا : 5000 دج
والعرض المناسب للجميع
سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا #معا : 78OO دج
============================================
متوفر لدينا ايضا اجهزه جديده مع الاشتراكات
ثمن الاشتراك +10000مليون ثمن الجهاز
============================================
العرض محدود الى غاية 10 جوان
=============================================
للاشتراك التواصل على الخاص
الدفع ccp يتم التسديد في الحساب وارسال صورة للوصل