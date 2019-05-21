عرض بيع PROMO متوفر لدينا عرض كأس امم افريقيا وكوبا امريكا بسعر خاص لاعضاء المنتدى 7800 دج PROMO

MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,077
النقاط
331
متوفر لدينا عرض كأس امم افريقيا وكوبا امريكا

العرض متاح للجميع اي كل من له جهاز بين سبورت يمكنه الاشتراك

سواءا به اشتراك ساري او اشتراك منتهي ولو منذ مدة

اسعار_الاشتراك:

بالنسبة للاجهزة التي لايوجد بها اشتراك حاليا

سعر كاس افريقيا : 7OOO دج

سعر كوبا امريكا : 6OOO دج

سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا معا : 78OO دج

وتأخذ ثلاث اشهر باقة افلام وسبورت معا
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بالنسبة للاجهزة التي يوجد بها اشتراك سارية المفعول

سعر كاس افريقيا : 6OOO دج

سعر كاس امريكا : 5000 دج

والعرض المناسب للجميع

سعر كوبا امريكا وكاس افريقيا #معا : 78OO دج

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متوفر لدينا ايضا اجهزه جديده مع الاشتراكات

ثمن الاشتراك +10000مليون ثمن الجهاز

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العرض محدود الى غاية 10 جوان

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للاشتراك التواصل على الخاص

الدفع ccp يتم التسديد في الحساب وارسال صورة للوصل




 
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