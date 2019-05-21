متوفر لدينا عرض كأس امم افريقيا وكوبا امريكاالعرض متاح للجميع اي كل من له جهاز بين سبورت يمكنه الاشتراكسواءا به اشتراك ساري او اشتراك منتهي ولو منذ مدةاسعار_الاشتراك:بالنسبة للاجهزة التي لايوجد بها اشتراك حالياسعر كاس افريقيا : 7OOO دجسعر كوبا امريكا : 6OOO دجسعر كوبا امريكا وكاس افريقيا معا : 78OO دجوتأخذ ثلاث اشهر باقة افلام وسبورت معا============================================بالنسبة للاجهزة التي يوجد بها اشتراك سارية المفعولسعر كاس افريقيا : 6OOO دجسعر كاس امريكا : 5000 دجوالعرض المناسب للجميعسعر كوبا امريكا وكاس افريقيا #معا : 78OO دج============================================متوفر لدينا ايضا اجهزه جديده مع الاشتراكاتثمن الاشتراك +10000مليون ثمن الجهاز============================================العرض محدود الى غاية 10 جوان=============================================للاشتراك التواصل على الخاصالدفع ccp يتم التسديد في الحساب وارسال صورة للوصل