sami44
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اليوم مع اللغز الثامن من سلسلة
مخفي بين الايات
هو من الالغاز الفكرية وحله موجود بين ايات القرآن الكريم
اللغز يقول
انا التائه بين الجماد ومملكة الحيوان
اسكن القيعان وفي كثير من البلدان
اداوي السقيم ولي في علوم الطب مكان
شدتي مضرب الامثال ومن الطيف اخذت جل الالوان
شأني كبير يطلبني ذوو الجاه والسلطان
من الازل موجود ان لم تعرفني ابحث في القران
من اكون ??
اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44
و @sami44