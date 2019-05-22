اللغز الثامن من سلسلة ( مخفي بين الايات)

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
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اليوم مع اللغز الثامن من سلسلة
مخفي بين الايات

هو من الالغاز الفكرية وحله موجود بين ايات القرآن الكريم

اللغز يقول

انا التائه بين الجماد ومملكة الحيوان
اسكن القيعان وفي كثير من البلدان
اداوي السقيم ولي في علوم الطب مكان
شدتي مضرب الامثال ومن الطيف اخذت جل الالوان
شأني كبير يطلبني ذوو الجاه والسلطان
من الازل موجود ان لم تعرفني ابحث في القران
من اكون :unsure: ??
اعداد. @Autumn leaves.
و @sami44
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
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رااااائع جدا
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,429
النقاط
751
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,429
النقاط
751
قال صمت النبض:
السلام عليكم
طائر الهدهد؟
إضغط للتوسيع...
لا ليس طاىر الهدهد
انا عمري ما سمعت بأن طائر 🐦 الهدهد تاىه بين الجماد والحيوان
ركزي مليح تلقايه او سهل جدا ونهار تعرفي الحل تموتي بالضحك كيف ما عرفتيهش
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,429
النقاط
751
قال صمت النبض:
المشكل لوني من الوان الطيف لي خلطتهالي شوي ههه
إضغط للتوسيع...
انا قلت من الطيف اخذت جل الالوان
اي ان الشيئ اللذي نبحث عنه فيه عديد الالوان
 
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