عرض بيع بيع 500$ usdc أو btc مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,103
النقاط
331
متوفر مبلغ 500دولار USDC/btc/ ETH /XRP/LTC للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

اقل مبلغ للبيع 50 دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
59
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
B

bendine1976

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 فيفري 2018
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
42
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
احجز لي 100 دولار بيتكوين من فضلك وقد طلبت منك ان تحجز لي منذ عدة ايام
ارجو ان تحجز لي 100 دولار بيتكوين مستعجل من فضلك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top