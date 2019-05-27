معجنات شهية من مطبخ خيرو

#فطائر_محشية_باللحم_المفروم
الطريقة سهلة
بسم الله على بركة الله نبدأ
لهذه الوصفة نحتاجو المقادير التاليةنفس عجينة خبز البرغر )
2 كوب دقيق ( ويسمى ايضا طحين او فرينة )
3/4 كوب حليب(ويسمى أيضا اللبن في بعض المناطق ) بحرارة المطبخ
1/4كوب زيت نباتي
1 ملعقة اكل خميرة الخبز الفورية(يمكن استعمال نصفها أي على حسب نوعية الخميرة)
1 ملعقة اكل سكر
1 ملعقة شاي ملح
بعض السمسم(ويسمى جلجلان ) للتزيين
الطريقة جد سهلة
في وعاء نخلط الدقيق والملح .في وعاء آخر نخلط بقية المكونات جيدا
نضيف مكونات الخليط السائل على وعاء الدقيق تعجن لمدة 3 الى 4د. تدور وتوضع في وعاء مرشوش بالدقيق وتغطى ببلاستيك غذائي لتختمر لمدة 40د
تقسم إلى كريات صغيرة متساوية الحجم وتوضع في(قالب ) صينية الفرن تطبع في الوسط بواسطة كوب مغمس في الدقيق كي لا تلتصق و الحشو يكون حسب الرغبة انا حشيتها بلحم مفروم قمت بقليه مع بعض البصل المفروم والفلفل الاخضر وتبلت بالملح والكسبرة الخضرة المقطعة ناعمة والجبن تطلى الحواف بصفار البيض وترش ببعض السانوج او حبة الحلاوة او تترك هكذا
وندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200
تقدم كمقبلة لذيذة في رمضان مع الشوربة
وبالصحة والراحة نتمنى تجربوها وتفرحوني بتطبيقاتكم
دعوات الخير من فضلكم
تحياتي انا خيرو
الطريقة سهلة
بسم الله على بركة الله نبدأ
لهذه الوصفة نحتاجو المقادير التاليةنفس عجينة خبز البرغر )
2 كوب دقيق ( ويسمى ايضا طحين او فرينة )
3/4 كوب حليب(ويسمى أيضا اللبن في بعض المناطق ) بحرارة المطبخ
1/4كوب زيت نباتي
1 ملعقة اكل خميرة الخبز الفورية(يمكن استعمال نصفها أي على حسب نوعية الخميرة)
1 ملعقة اكل سكر
1 ملعقة شاي ملح
بعض السمسم(ويسمى جلجلان ) للتزيين
الطريقة جد سهلة
في وعاء نخلط الدقيق والملح .في وعاء آخر نخلط بقية المكونات جيدا
نضيف مكونات الخليط السائل على وعاء الدقيق تعجن لمدة 3 الى 4د. تدور وتوضع في وعاء مرشوش بالدقيق وتغطى ببلاستيك غذائي لتختمر لمدة 40د
تقسم إلى كريات صغيرة متساوية الحجم وتوضع في(قالب ) صينية الفرن تطبع في الوسط بواسطة كوب مغمس في الدقيق كي لا تلتصق و الحشو يكون حسب الرغبة انا حشيتها بلحم مفروم قمت بقليه مع بعض البصل المفروم والفلفل الاخضر وتبلت بالملح والكسبرة الخضرة المقطعة ناعمة والجبن تطلى الحواف بصفار البيض وترش ببعض السانوج او حبة الحلاوة او تترك هكذا
وندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200
تقدم كمقبلة لذيذة في رمضان مع الشوربة
وبالصحة والراحة نتمنى تجربوها وتفرحوني بتطبيقاتكم
دعوات الخير من فضلكم
تحياتي انا خيرو