معجنات شهية من مطبخ خيرو

#فطائر_محشية_باللحم_المفرومالطريقة سهلةبسم الله على بركة الله نبدألهذه الوصفة نحتاجو المقادير التاليةنفس عجينة خبز البرغر )2 كوب دقيق ( ويسمى ايضا طحين او فرينة )3/4 كوب حليب(ويسمى أيضا اللبن في بعض المناطق ) بحرارة المطبخ1/4كوب زيت نباتي1 ملعقة اكل خميرة الخبز الفورية(يمكن استعمال نصفها أي على حسب نوعية الخميرة)1 ملعقة اكل سكر1 ملعقة شاي ملحبعض السمسم(ويسمى جلجلان ) للتزيينالطريقة جد سهلةفي وعاء نخلط الدقيق والملح .في وعاء آخر نخلط بقية المكونات جيدانضيف مكونات الخليط السائل على وعاء الدقيق تعجن لمدة 3 الى 4د. تدور وتوضع في وعاء مرشوش بالدقيق وتغطى ببلاستيك غذائي لتختمر لمدة 40دتقسم إلى كريات صغيرة متساوية الحجم وتوضع في(قالب ) صينية الفرن تطبع في الوسط بواسطة كوب مغمس في الدقيق كي لا تلتصق و الحشو يكون حسب الرغبة انا حشيتها بلحم مفروم قمت بقليه مع بعض البصل المفروم والفلفل الاخضر وتبلت بالملح والكسبرة الخضرة المقطعة ناعمة والجبن تطلى الحواف بصفار البيض وترش ببعض السانوج او حبة الحلاوة او تترك هكذاوندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200تقدم كمقبلة لذيذة في رمضان مع الشوربةوبالصحة والراحة نتمنى تجربوها وتفرحوني بتطبيقاتكمدعوات الخير من فضلكمتحياتي انا خيرو