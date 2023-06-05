ملاك أحمد
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في هذه المقالة، سنقدم لك وصفة سوفلي ام وليد الشهي واللذيذ. ستجدون في هذه الوصفة تفاصيل عن كيفية تحضير العجينة وطريقة التخمير من مطبخ فارس جيدي، بالإضافة إلى اقتراحات لأنواع مختلفة من الحشو التي يمكنكم استخدامها. ستكون هذه الوصفة فرصة رائعة للتجربة وإضافتها إلى قائمة وصفاتك المفضلة. استعدوا لتحضير سوفلي لذيذ يذوب في الفم ويسحر حواسكم بنكهته الرائعة. تابعوا معنا لمعرفة جميع التفاصيل والخطوات.
وصفة سوفلي:
1. في وعاء، نضع ربع كوب ماء دافئ، ثم نضيف ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر. نخلط المكونات ونتركها تتفاعل.
2. في وعاء آخر، نضع 4 أكواب من الدقيق (حوالي 500 غرام)، وربع كوب زيت، وبيضة صغيرة (إذا كانت كبيرة جدًا، نستخدم نصفها)، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ورشة ملح. ثم نضيف المزيج السابق من الخميرة ونعجنهم جيدًا مع الحليب الدافئ. يجب أن تكون العجينة طرية جدًا وتتلاصق.
3. نعجن العجينة لمدة دقيقتين ونتركها تتخمر.
4. عندما تتخمر العجينة، نشكلها كما في الصور ونغلقها جيدًا.
5. بالنسبة للحشو، يمكن استخدام أي نوع تفضلونه (لحم مفروم بصلصة الطماطم، تونة بالجبن، سبانخ، دجاج، إلخ). يمكنكم تحضير شكشوكة بصل وطماطم وإضافة بعض الزيتون الأسود المفروم الصغير، وفي التشكيل نضع الجبن ونستخدم نوع آخر من الحشو بجانبه. وبالهنا والشفا!
وصفة سوفلي:
1. في وعاء، نضع ربع كوب ماء دافئ، ثم نضيف ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر. نخلط المكونات ونتركها تتفاعل.
2. في وعاء آخر، نضع 4 أكواب من الدقيق (حوالي 500 غرام)، وربع كوب زيت، وبيضة صغيرة (إذا كانت كبيرة جدًا، نستخدم نصفها)، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ورشة ملح. ثم نضيف المزيج السابق من الخميرة ونعجنهم جيدًا مع الحليب الدافئ. يجب أن تكون العجينة طرية جدًا وتتلاصق.
3. نعجن العجينة لمدة دقيقتين ونتركها تتخمر.
4. عندما تتخمر العجينة، نشكلها كما في الصور ونغلقها جيدًا.
5. بالنسبة للحشو، يمكن استخدام أي نوع تفضلونه (لحم مفروم بصلصة الطماطم، تونة بالجبن، سبانخ، دجاج، إلخ). يمكنكم تحضير شكشوكة بصل وطماطم وإضافة بعض الزيتون الأسود المفروم الصغير، وفي التشكيل نضع الجبن ونستخدم نوع آخر من الحشو بجانبه. وبالهنا والشفا!