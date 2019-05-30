تعرف على الشخصية الحقيقية للمسمى محمد الوالي ( القط)

نايلي وأفتخر

نايلي وأفتخر

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إنضم
30 ماي 2019
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بقلم : الأوراس الأشم.

1- هذا محمد الوالي يقول : أنه كان طالبا وأستاذا في جامعة مستغانم.
-------بعد مراسلتي لزميلي مدير جامعة مستغانم الدكتور : مصطفى بلحاكم للإطلاع على الأرشيف الجامعي للطلاب والأساتذة , أكد لي أنه لا وجود لإسم محمد الوالي إطلاقا لا طالبا ولا أستاذا .

2- هذا محمد الوالي يقول أنه كان نائب عميد الجامعة وبعدها تم تنحيته لصالح شخص من منطقة القبايل !!!
-----لم يقل لنا ما إسم عميد الجامعة الذي كان نائبه ولم يقل لنا إسم القبايلي الذي أخذ مكانه , لأن كل ذلك لا أساس له من الصحة فقط إختلق لنا هاته القصة ليبرر كرهه وحقده للقبايل ويصبح شتمه وسبه لهم حلال .

3- سكان مدينة الحجاج ( ولاية مستغانم) لم يسمعوا بهذا الإسم في مدينتهم ولم يروا في حياتهم هذا الشخص .
------لو كان هذا الشخص من قاطني هاته المدينة لسارع الكثرين من حاملي فكره الجهوي لزيارة بيته ولقاموا ببث العديد من الفيديوهات مع إخوانه وأهله ولقاموا ببث العديد من الصور له , فهذا محمد الوالي لا يشاع عنه إلا صورة واحدة معدلة التركيب لتصبح إثنان إحداهما باللحية !!

4- المعروف أن محمد الوالي كان يدير صفحته بنفسه , وفجأة أصبح فيها أدمين يقول أن محمد الوالي قد مات !!!!!

كل الكتابات العنصرية لهذا محمد الوالي تتلخص في أقوال : أسامة وحيد ونعمية صالحي وأحمد شوشان , وقد يكون أحدهما هو نفسه هذا محمد الوالي .

هذا محمد الوالي الذي يسمي نفسه بإسم حيوان ( القط) وجعله البعض قدوة لهم ورمز للوعي !! فهو لم يأتي بمعادلات فيزيائية ولا تكنولوجية .

هذا محمد الوالي يكره إخواننا القبايل والمزاب ووصلت به الحقارة لشتم وسب وتخوين شهداء وعلماء الدين لهاته المناطق وتشويه سمعتهم .

وكما قال أحد رجال السياسة : تركوا 40 مليون جزائري من الأحياء : دكاترة ومثقفين ...ويتبعون في قط ميت معقد نفسيا ويحمل أفكار جهوية.

متى سنرتقي بفكرنا ونترك التفاهات والجهوية .
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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انا سمع بهذا الاسم منك
ان كان كما تقول فلما تقدم له اشهارا مجانيا
اما افكارهفلم اسمع بها
لي عودة للنقاش بعد البحث ان شاا الله
 
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