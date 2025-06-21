لا تحكم على الناس بالفسق

لا تحكم على الناس من مظهرهم فكم من قلبٍ نقيٍّ حجبته هيئته عن أعيننا

و كم من عبدٍ بينه و بين الله سر لا نعلمه

فلنحسن الظن فذلك أكرم لنا و أقرب إلى الصواب



مشكور على الموضوع