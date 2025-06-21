لا تحكم على الناس بالفسق

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم
يقص لي احد الاخوة الاعزاء قصة غريبة و ذات معنى
هته القصة تستحق وقفة و تأمل

فيقول
كنت طالب جامعي و كان لي زميل في الجامعة
معروف بملابسه الغير لايقة و بقصات شعر غريبة
يلبس الشورت و يصبغ شعره
لكنه انسان مسالم و لا عيب في اخلاقه
لكن
بسبب لباسه
كان يبغضه الكثيرون خاصة المتدينون
فلا يبادرونه بسلام و لا كلام و كثيرا ما يغتابونه
بل يفسقونه و ينعتونه بالتخنث و سوء الخلق
و حتى سوء المنقلب
تلميحا و تصريحا

و كان يعرف ذلك فلا يرد بل يبتسم او ينصرف

يقول الصديق
في احدى الليالي و في منتصف الليل اوجعتني ضرسي
و لم اعرف للنوم سبيل . فوقفت عند نافذة غرفتي
انا أتوجع و ارقب ساحة الجامعة الخاوية من الحركة تماما

حتى ارى ظل لرجل يمشي جنب حيط المسجد كأنه متخفي
او لا يريد ان يراه احد

فتابعته اين وجهته او ما خطبه
حتى وصل الى مكان فيه اضاءة فعرفته انه ذالك الشاب المنعوت بالفسق و الفجور
فزادت حيرتي ما الامر الذي جعل هذا الشاب يخرج في هذا الوقت المتأخر
كانت مشيته توحي انه يستعجل حتى لا يراه احد

واصلت تتبعه لأتفاجأ بولوجه المسجد
و في العادة نترك انارة خافتة داخل المسجد

و من خلال نوافذ المسجد بقيت اتابعه و زاد فضولي

سبحان الله
الشاب المنعوت بالفسق و الفجور
يختار مكانا في زاوية المسجد

يكبر و يقبض و يطيل القرااءة و الركوع و السجود و الدعاء
يتهجد لله في وقت من الليل لا يفعلها إلا الزهاد
كانت مفاجأة غير متوقعة تماما حتى اني نسيت وجعي

بقي على حاله بين ركوع و سجود و دعاء و قيام لمدة من الزمن طال و لم يقصر

و انا مندهش و مستغرب هل هو الشاب الذي ننعته بأرذل الصفات
هل هي حالة عابرة ام توبة ام مشكلة ما او خطب ما جعلاه يتوجه الى المسجد
كثيرة هي التساؤلات التي اطرحها و لا اجد لها رد مقنع

خرج الشاب من المسجد متعمدا التخفي و العودة بنفس طريقة و طريق القدوم
حتى اختفى اما انا فخلدت الى نوم بعد سهرة غريبة

حتى اختصر لكم
يقول صاحبي و في الليلة الموالية وقع معي نفس الحال اتوجع من ضرسي و اقف عند النافذة ليتكرر المشهد نفسه
و يتكرر سؤالي و تتكرر حيرتي و تعجبي

فقلت يجب ان انتظره في الليلة الثالثة
فسبحان الله نفس المسار و السير و المسيرة و المكان و الزمان و السجود و القنوت و التخفي
فأقسمت ان انتظر الليلة الرابعة فالخامسة فالاسبوع

فهمت ان للشاب ركعات و دعوات يخفيها بينه و بين ربه
لا يريد ان يراه احد
و الغريب اني كلما إلتقيته لا يظهر عليه أثر التدين مطلقا بل تلاحقه الصفات الذميمة و الاعين المحتقرة
و الألسنة التي حكمت عليه بالفسق و الفجور

اصبحت احترمه و ادافع عنه و لم افضح سره
الشاهد من القصة
أن دورنا النصح اما الحكم فهو لله
و القلوب صناديق مغلقة لا يعلم ما بداخلها إلا ارحم الراحمين

علمني هذا الموقف ان لا أحكم على احد مهما كان
و أن أنا احسنت فعليا نفسي ان قدرت عليها و أسأل الله سلامة الباطن و الظاهر


احبتي الحكمة من القصة
أنه لا يجوز الحكم على الناس بالفسق والفجور مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في المسلم
هو السلامة والأمانة، ولا يجوز التسرع في التبديع أو التفسيق أو التكفير إلا بدليل قاطع
بل الاولى حسن الظن بالناس و خاصة بإخواننا و جيراننا بل بكل مسلم
فكم من عابد قانت نعت بالفسق ظلما و عدوانا
فلماذا نحمل أنفسنا ذنوبا لا تعنينا بل وجب ان نغير هذا السلوك المشين و ان نتركه
حتى نسلم و يسلم الناس من أحكامنا
download.webp


الامين محمد
 
توقيع الامين محمد
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani* @{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان @بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية @Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف @فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم @dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20 @prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
توقيع الامين محمد
لا تحكم على الناس من مظهرهم فكم من قلبٍ نقيٍّ حجبته هيئته عن أعيننا
و كم من عبدٍ بينه و بين الله سر لا نعلمه
فلنحسن الظن فذلك أكرم لنا و أقرب إلى الصواب

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

Jorh
لا تحكم على الانسان من مظهره الخارجي ...استاذي اعتذر😇
المشاركات
16
المشاهدات
1K
Jorh
Jorh
ناصر dz
لا تحكم على الناس بالمظهر
المشاركات
4
المشاهدات
303
ناصر dz
ناصر dz
أمير جزائري حر
[[ لا تحكم علي ... فقد تكون مخطئا !! ]]
المشاركات
12
المشاهدات
703
أمير جزائري حر
أمير جزائري حر
N
قبل ان تحكم على الناس احكم على نفسك...
المشاركات
12
المشاهدات
1K
3ish.tchof
3
A
لا تحكم على الحياة فى موقف او مظهر واحد
المشاركات
0
المشاهدات
434
abou khaled
A
العودة
Top Bottom