قلعة الحب 05:

قد يكون هذا اول رمضان بالنسبة لك كزوج أو لك كزوجة، او ارملة او مطلقة..في سكن العائلة الكبيرة، او مستقلا بأسرتك الصغيرة .

ان اول تجربة عادة ما تكون مزيجا من الحيرة والتخفظ وشبح مخاوف عديدة.

لهذا عليك الا تمارس ضغطا كبيرا على نفسك وتعيش التجربة على انها فرصة لتعلم خبرات جديدة، تبني فيها علاقات مثمرة، ونثبت للآخرين بأن جدير بحبهم وباحترامهم...لا عنصر فشلا ولا مصدرا للمشاكل صغيرة كانت ام كبيرة.

مخ الهدرة: عش رمضان..واجتهد بأن لا تكون أول تجربة اجتماعية لك فيه سيئة .