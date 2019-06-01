احمد.ع
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
متوفر 50 دولار سكريل
سعر البيع 190 دج
عمولة الوسيط اتحملها انا
عمولة سكريل يتحملها المشتري
السعر ثابت غير قابل للتفاوض
المبلغ يباع كاملا ب 9500
الحساب يتوفر فقط على 50 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 49,29 دولار بعد ان ياخذ سكريل عمولته
المرسل يرسل الى الوسيط 9500 دج والوسيط يرسل الي 9000 بعد ان ياخذ عمولته ,
شكرا مسبقا ,
متوفر 50 دولار سكريل
سعر البيع 190 دج
عمولة الوسيط اتحملها انا
عمولة سكريل يتحملها المشتري
السعر ثابت غير قابل للتفاوض
المبلغ يباع كاملا ب 9500
الحساب يتوفر فقط على 50 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 49,29 دولار بعد ان ياخذ سكريل عمولته
المرسل يرسل الى الوسيط 9500 دج والوسيط يرسل الي 9000 بعد ان ياخذ عمولته ,
شكرا مسبقا ,