السلام عليكم

متوفر 50 دولار سكريل

سعر البيع 190 دج

عمولة الوسيط اتحملها انا

عمولة سكريل يتحملها المشتري

السعر ثابت غير قابل للتفاوض

المبلغ يباع كاملا ب 9500

الحساب يتوفر فقط على 50 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 49,29 دولار بعد ان ياخذ سكريل عمولته

المرسل يرسل الى الوسيط 9500 دج والوسيط يرسل الي 9000 بعد ان ياخذ عمولته ,

شكرا مسبقا ,