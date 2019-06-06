عيد ميلاد. سعيدللاخت Yasmina.Yaso

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,612
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر



السلام عليكم وحمة الله

اليوم وهو ثالث ايام عيد الفطر المبارك

وانا اتابع صفحة صفحة اعياد الميلاد شد انتباهي عيد ميلاد عضو
من انشط أعضاء المنتدى
انها مراقبتنا


@Yasmina.yaso

107881

طاقم المراقبين
:: مراقبة عامة :: · من من عآلمي
إنضم 24 نوفمبر 2015
آخر نشاط الثلاثاء على 23:24

المشاركات6,794نقاط التفاعل15,553النقاط2,601الأوسمة16

عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير
107883
كل عام وانت بخير اخي اسعد الله ايامك
وفقك الله وسدد خطاك وانار طريقك
جعل الله خير ايامك يوم تلقاه
جعل الله القرآن منهاجك و طريق الحق سبيلك والجنة دارك
107882

اتمنى لك حياة سعيدة ملؤها الطيب والاحسان
تحية من اخوك sami44




 
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