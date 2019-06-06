عيد ميلاد. سعيدللاخت Yasmina.Yaso

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,612
- النقاط
- 751
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم وحمة الله
اليوم وهو ثالث ايام عيد الفطر المبارك
وانا اتابع صفحة صفحة اعياد الميلاد شد انتباهي عيد ميلاد عضو
من انشط أعضاء المنتدى
انها مراقبتنا
@Yasmina.yaso
طاقم المراقبين
:: مراقبة عامة :: · من من عآلمي
إنضم 24 نوفمبر 2015
آخر نشاط الثلاثاء على 23:24
المشاركات6,794نقاط التفاعل15,553النقاط2,601الأوسمة16
عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير
كل عام وانت بخير اخي اسعد الله ايامك
وفقك الله وسدد خطاك وانار طريقك
جعل الله خير ايامك يوم تلقاه
جعل الله القرآن منهاجك و طريق الحق سبيلك والجنة دارك
اتمنى لك حياة سعيدة ملؤها الطيب والاحسان
تحية من اخوك sami44