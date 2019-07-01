Queen oooof grief عيد ميلادد. سعيد

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,724
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم وحمة الله

اليوم

وانا اتابع صفحة صفحة اعياد الميلاد شد انتباهي عيد ميلاد عضو
من انشط أعضاء المنتدى
انها النحلة
المشرفة نسرين


@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

108918
538491866[/IMG][/USER]


quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
طاقم المشرفات
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
· من من قلب الاحزان
إنضم 27 جويلية 2018
آخر نشاط أمس على 22:57








عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير

107883


كل عام وانت بخير اخي اسعد الله ايامك
وفقك الله وسدد خطاك وانار طريقك
جعل الله خير ايامك يوم تلقاه
جعل الله القرآن منهاجك و طريق الحق سبيلك والجنة دارك

108917
#sami44​
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,612
النقاط
1,396
العمر
19
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
شكرا اخي على المبادرة الطيبة
وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد ياغالية
كل عام وانت بالف خير وصحة يارب
بطوال العمر أن شاء الله
وربي حفظك وهنيك❤🧡💛💚💙💜
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top