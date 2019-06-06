في العيد

سعد606

سعد606

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في العيد...
1- حاول ان لا تكتف بتقبيل خد الوالدة او الوالد اذا كانا على قيد الحياة، بل قبّل يداهما وجبينهما..وبالغ في التودد اليهما.
2- حذار ان تترك الأقرب اليك (والديك، الزوجة والاولاد) في الانتظار الى منتصف النهار حتى تفرغ من الاقارب والاصدقاء.
3- سلم بحرارة فإن مشاعر المحبة تكون اعمق بيد تمسك يدك بحِنّية، وعين تنظر اليك برضا، و ذراعين يضمانك بقوة.
4- أسجن شعورك بالضيق والمرارة؛ وأطلق العنان فقط للفرح والابتسامة.
5- قدم استقالتك من كل المهام والقضايا؛ ولا تشغل نفسك سوى بعبارات التهاني: صح عيدكم... كل عام وانتم بخير...سنين دايمة...
6- صل رحمك وبادر انت بالزيارة.
7- اعط اهتماما خاصا لبناتك وأخواتك فهن اكثر لهفة لخطواتك.
8- زر المرضى و حذار ان تزيد من آلامهم بتحريك اوجاعهم بسوء تصرفك وعباراتك.
مخ الهدرة: العيد فرحة وتسامح.
 
sami44

sami44

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محل الإقامة
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الجنس
ذكر
4- أسجن شعورك بالضيق والمرارة؛ وأطلق العنان فقط للفرح والابتسامة

بورك فيك اخي هكذا يكون العيد عيدا
لا مكان للبكاء على الاطلال يوم العيد والا لكان يوم كسائر الايام
تقديري لك اخي
 
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