سعد606
:: عضو منتسِب ::
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في العيد...
1- حاول ان لا تكتف بتقبيل خد الوالدة او الوالد اذا كانا على قيد الحياة، بل قبّل يداهما وجبينهما..وبالغ في التودد اليهما.
2- حذار ان تترك الأقرب اليك (والديك، الزوجة والاولاد) في الانتظار الى منتصف النهار حتى تفرغ من الاقارب والاصدقاء.
3- سلم بحرارة فإن مشاعر المحبة تكون اعمق بيد تمسك يدك بحِنّية، وعين تنظر اليك برضا، و ذراعين يضمانك بقوة.
4- أسجن شعورك بالضيق والمرارة؛ وأطلق العنان فقط للفرح والابتسامة.
5- قدم استقالتك من كل المهام والقضايا؛ ولا تشغل نفسك سوى بعبارات التهاني: صح عيدكم... كل عام وانتم بخير...سنين دايمة...
6- صل رحمك وبادر انت بالزيارة.
7- اعط اهتماما خاصا لبناتك وأخواتك فهن اكثر لهفة لخطواتك.
8- زر المرضى و حذار ان تزيد من آلامهم بتحريك اوجاعهم بسوء تصرفك وعباراتك.
مخ الهدرة: العيد فرحة وتسامح.
1- حاول ان لا تكتف بتقبيل خد الوالدة او الوالد اذا كانا على قيد الحياة، بل قبّل يداهما وجبينهما..وبالغ في التودد اليهما.
2- حذار ان تترك الأقرب اليك (والديك، الزوجة والاولاد) في الانتظار الى منتصف النهار حتى تفرغ من الاقارب والاصدقاء.
3- سلم بحرارة فإن مشاعر المحبة تكون اعمق بيد تمسك يدك بحِنّية، وعين تنظر اليك برضا، و ذراعين يضمانك بقوة.
4- أسجن شعورك بالضيق والمرارة؛ وأطلق العنان فقط للفرح والابتسامة.
5- قدم استقالتك من كل المهام والقضايا؛ ولا تشغل نفسك سوى بعبارات التهاني: صح عيدكم... كل عام وانتم بخير...سنين دايمة...
6- صل رحمك وبادر انت بالزيارة.
7- اعط اهتماما خاصا لبناتك وأخواتك فهن اكثر لهفة لخطواتك.
8- زر المرضى و حذار ان تزيد من آلامهم بتحريك اوجاعهم بسوء تصرفك وعباراتك.
مخ الهدرة: العيد فرحة وتسامح.