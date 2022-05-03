في العيد...

1- حاول ان لا تكتف بتقبيل خد الوالدة او الوالد اذا كانا على قيد الحياة، بل قبّل يداهما وجبينهما..وبالغ في التودد اليهما.

2- حذار ان تترك الأقرب اليك (والديك، الزوجة والاولاد) في الانتظار الى منتصف النهار حتى تفرغ من الاقارب والاصدقاء.

3- سلم بحرارة فإن مشاعر المحبة تكون اعمق بيد تمسك يدك بحِنّية، وعين تنظر اليك برضا، و ذراعين يضمانك بقوة.

4- أسجن شعورك بالضيق والمرارة؛ وأطلق العنان فقط للفرح والابتسامة.

5- قدم استقالتك من كل المهام والقضايا؛ ولا تشغل نفسك سوى بعبارات التهاني: صح عيدكم... كل عام وانتم بخير...سنين دايمة...

6- صل رحمك وبادر انت بالزيارة.

7- اعط اهتماما خاصا لبناتك وأخواتك فهن اكثر لهفة لخطواتك.

8- زر المرضى و حذار ان تزيد من آلامهم بتحريك اوجاعهم بسوء تصرفك وعباراتك.

مخ الهدرة: العيد فرحة وتسامح .