تجربتي لكيراتين طبيعي للشعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخيرهذي المرة جيتكم بوصفة مجربة يارب تنال إعجابكم#تجربتي_مع_كيراتين_طبيعي_للشعرشوفو باش نكونوا متفاهمين الحاجة اللي تخرج عليا موش بالضرورة تخرج عليك والعكس صحيح .و قبل مانجربو أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكونولازم نعرفو طبيعة شعرنا أو بشرتنا مليح مليح هل هو أو هي جافة،دهنية،عادية ام أنها حساسة.ملاحظة : أنا جربت الوصفة بصراحة حسيت بالنعومة في الملمس وشعري كان مفرود جدا خاصة كي كنت نغسل فيه بالصح كي نشف قعدت النعومة وراح الفرد هذاك بنسبة قليلة مافهمتش بالاك مدة نصف ساعة ماكفاتنيش أو كمية الكيراتين كانت قليلة ( ههههه عندي اجعد طويل شوية و غازر)وزيد كي بدات الخميرة تحرقنيخاصة في منطقة أسفل الرقبة من الخلف غسلتو.المهم هي تجربة حبيت نشاركها معاكم كيما عودتكم نتمنى تعجبكم واللي راح تجربها تستفيد من أخطائي وتنجحلها خير منيواللي عندها ماخير تفيدنا بيه لتعم الفائدة وربي يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا .كلما كان التفاعل أقوى كان العطاء أكبروالاجمل هو دعوة خير منكنتحياتي #خيرو