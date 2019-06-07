تجربتي لكيراتين طبيعي للشعر

خيرة جانت

خيرة جانت

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إنضم
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جانت
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
هذي المرة جيتكم بوصفة مجربة يارب تنال إعجابكم

#تجربتي_مع_كيراتين_طبيعي_للشعر

شوفو باش نكونوا متفاهمين الحاجة اللي تخرج عليا موش بالضرورة تخرج عليك والعكس صحيح .و قبل مانجربو أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
ولازم نعرفو طبيعة شعرنا أو بشرتنا مليح مليح هل هو أو هي جافة،دهنية،عادية ام أنها حساسة.
ملاحظة : أنا جربت الوصفة بصراحة حسيت بالنعومة في الملمس وشعري كان مفرود جدا خاصة كي كنت نغسل فيه بالصح كي نشف قعدت النعومة وراح الفرد هذاك بنسبة قليلة مافهمتش بالاك مدة نصف ساعة ماكفاتنيش أو كمية الكيراتين كانت قليلة ( ههههه عندي اجعد طويل شوية و غازر)
وزيد كي بدات الخميرة تحرقني😣😣😣🤯🤯🤯🤯 خاصة في منطقة أسفل الرقبة من الخلف غسلتو.
المهم هي تجربة حبيت نشاركها معاكم كيما عودتكم نتمنى تعجبكم واللي راح تجربها تستفيد من أخطائي وتنجحلها خير مني😊😊😊😊
واللي عندها ماخير تفيدنا بيه لتعم الفائدة وربي يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا .

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كلما كان التفاعل أقوى كان العطاء أكبر😘😘😜😜🤗🤗 والاجمل هو دعوة خير منكن😘

تحياتي #خيرو
 
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