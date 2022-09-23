الأبناء👼 القراية📚 البكاء😭الأمومة❤الجزء1

Sanaya klara
كاتبة روايات🤩
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
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سلام عليكم
وشراكم
ياربي بألف خير وعافية✔✔✔
شفت الأخ @فريد أبوفيصل دار موضوع على بكاء الأطفال في أول يوم لهم في المدرسة كنت راح نرد في الموضوع ولكنني خيرت الرد يكون في موضوع مستقل لأهميته
قبل كلشي واش راح نكتبو ماهوش محاضرات ولا معلومات جاية نسردهم ببساطة تجربتي البسيطة كأم
قبل الدخول لموضوع بكاء الطفل في أول يوم له في الدراسة حابة نطرح مجموعة تجارب و أفكار مهمة جدا جدا جدا
نحن في حرب شرسة تحاول قدر الإمكان تفكيك العائلة
ومن بين مظاهر انتصار الحرب هو عدد الأطفال الذين يقصدون الحضانة يوميا دون الأربع سنوات
في موضوعي لن أتحدث عن المرأة العاملة.
الأم العاملة يحسن عونها و كإمرأة و ربة بيت أقدر تعبك و جهدك ماهيش ساهلة خلاص خلاص
نحكي على الماكثة في البيت و تقدر عادي تخلي وليدها في الدار ومعاها تبعثو للحضانة
الطفل في أول سنوات عمره بحاجة ماسة للاحتكاك مع الأم❤❤
سيفري كتكوني فالدار مشغولة تبانلك مكيش لاتية بوليدك مي الحقيقة بقاءه معاك نهار كامل ونتي تطيبي وتغسلي و تنقي وتقراي راهو يأثر فيه بزاااااف
اكيد مرة على مرة يعيطلك و تروحي تلهيه بكاش لعبة ولا تخترعي حجة تلهيه بيها وتروحي
وساعة على ساعة تحضنيه تبوسيه بلا سبب
و خترات تلعبي معاه ياربي زوج دقايق وترجعي للعمل ولا تمديلو مسؤوليات صغار يديرهم حسب طاقتو وهو فرحان
علابالك هاذو كااااامل راهم يأثروا على وليدك و يكون شابع حنانة والديه و يتعلم و يسجل منك هايما راهي تخدم راهي تصلي راهي دير سبور تقرا قرآن ووووو...
لأنو القدوة هي التربية الصامتة
وعلى ذكر الرياضة أحد الأمور الطريفة أن مجموعة من المدربات(تلقاوهم فاليوتيوب) أوجدوا مجموعة تمارين رياضية للأم وطفلها بحيث لو كان الطفل يبكي وقت ممارسة الرياضة فسيشارك أمه على سبيل المثال تمارين السكوات عوض حمل الأوزان يتم حمل الطفل بطريقة معينة من جهة تمارس الأم الرياضة ومن جهة الطفل يعجبوا الحال ويسكت
والحاجة اللي يديها منك فهاذ العمر أحسن بكثير من واش راهو يتعلم فالحضانة
والأهم تقدري تقريه نتي ككانوا الأمهات أميات كان الطفل يدخل المدرسة عند بلوغه ست سنوات و كي ولاو الأمهات كامل قاريات ولى الطفل ثلاث سنوات فالحاضانة
بلا ما نحكو على المصاريف
معاك فالدار من جهة يشبع العاطفة ومن جهة القدوة راكي تربيه بلا ماتفيقي على عمرك....
وحنا نغلطو بزاف كنحاولو نوفرو لولادنا كلشي هاذو دروس خاصة و هذا سوروبان و هذا مونتيسوري وهاذي رياضة ووووو وهما ناقصين حنانة والديهم و بحاجة للدفئ الأسري❤❤
صدقوني قبل هاذو كااااامل لازم حنانة الوالدين ومرافقتهم وتكوني بطريقة ما متواجدة في حياة أبنائك
الطفل اللي يحضنوه والديه بزاف يكون أذكى و عندو مناعة أقوى واثق من نفسو أكثر و له قدرة على التواصل مع غيره أكثر و أقل عدائية وبطريقة ما راكي توفري على روحك تكاليف الطبيب النفسي مستقبلا....
علابالنا كاين أمهات مساكن عندهم مشاكل كبار لدرجة وين توصل ما تقدرش حتى تهتم بأبنائها وكامل نفوتو عليها ولكن ديما تحداي روحك باش مشاكلك ما يأثروش على عطائك مع أبنائك وتكوني في أفضل حالاتك حتى والدنيا قايمة فوق راسك
وثاني كاين ولاد قباح بزاف
وكاين أمهات ما يحبوش يكسرو ريسانهم ارمي للحضانة ارمي للهاتف والتلفاز
والحقيقة الجهاد الحقيقي للمرأة هو أبنائها
ومايعنيش هذا أنو ما تدير والو بالعكس فوقتنا كاين النت والدراسة والعمل عن بعد وهاذي نعمة كبيرة جدا❤❤
و باش تنجحي لازم تكوني مستمتعة بكونك أم وتعيشي صح لحظاتك مع أبنائك..
وأهم نصيحة تقدري تسمعيها عن التربية هي أنو الطفل بحاجة لأبوين سعيدين
الطفل اللي يرجع للدار ويلقى أمو فرحانة ولابسة واش عندها و زاهية ولو كانت زوالية و حتى ممكن مريضة شوي ومعاها راضية وفرحانة مش كما الطفل اللي يدخل للدار نظيفة و الأكل جاهز وكلشي فور و الأم متعبة مقلقة مشنفة و الأبناء يستمدون الطاقة في بداية حياتهم من والديهم خصووووووووصا الأم
الغربيون بما أنو غالب الأمهات عاملات في مناهجهم التربوية لازم ساعة في اليوم مخصصة للطفل والحقيقة أن الماكثة في البيت مراهيش بحاجة لهاذ الساعة شرط أن تكون بالفعل متواجدة مع أبنائها توجه وتنصح وتحكي وتشاركهم وقتهم و ألعابهم❤ ولكن أنا شخصيا نحاول نخلق هذه الساعة بين صلاة المغرب والعشاء
وليست كل ماكثة بالبيت راهي قايمة صح بولادها....
الغربيون خصصوا منحة للمرأة الماكثة بالبيت لما لاحظوا تضرر أبنائهم و تدهور سلوكهم فالجيل الذي بدأت فيه الأمهات العمل خارج البيت
وهاذو على الأقل راهم عاملااااات ومنيش عليهم راني على الماكثة في البيت علاش تخرج الطفل للحاضانة في عمر ثلاث سنوات...
نتمنى نكون وفقت في طرح بعض النقاط اللي جلها تحكي على الجانب العاطفي للأبناء و راح نتلاقاو في الجزء الثاني للموضوع
ملاحظة:
نحن لسنا مثاليين ولكننا نسعى لنكون أفضل نسخة من أنفسنا...
لست أبدا ضد المرأة العاملة
وأعلم أن هنالك أما أنهكها المرض
وأخرى أتعبها الفقر
و أخرى تحمل هم زوجها أو والديها و أخرى تعيش مع عائلة زوجها..
أختاه لو بدا كلامي قاسيا فلست أنت المقصودة
كلامي موجه لمن توفرت لها كل سبل الحياة الكريمة و دون تفكير تتبع ما تمليه علينا هذه الحضارة البائسة
ونتمنى فالتعليقات تزيدوا تحطولنا تجاربكم خصوصا الأمهات مع أبنائكم باش نستفادوا كامل
سلام
وشراكم
ياربي بألف خير وعافية✔✔✔
شفت الأخ @فريد أبوفيصل دار موضوع على بكاء الأطفال في أول يوم لهم في المدرسة كنت راح نرد في الموضوع ولكنني خيرت الرد يكون في موضوع مستقل لأهميته
قبل كلشي واش راح نكتبو ماهوش محاضرات ولا معلومات جاية نسردهم ببساطة تجربتي البسيطة كأم
قبل الدخول لموضوع بكاء الطفل في أول يوم له في الدراسة حابة نطرح مجموعة تجارب و أفكار مهمة جدا جدا جدا
نحن في حرب شرسة تحاول قدر الإمكان تفكيك العائلة
ومن بين مظاهر انتصار الحرب هو عدد الأطفال الذين يقصدون الحضانة يوميا دون الأربع سنوات
في موضوعي لن أتحدث عن المرأة العاملة.
الأم العاملة يحسن عونها و كإمرأة و ربة بيت أقدر تعبك و جهدك ماهيش ساهلة خلاص خلاص
نحكي على الماكثة في البيت و تقدر عادي تخلي وليدها في الدار ومعاها تبعثو للحضانة
الطفل في أول سنوات عمره بحاجة ماسة للاحتكاك مع الأم❤❤
سيفري كتكوني فالدار مشغولة تبانلك مكيش لاتية بوليدك مي الحقيقة بقاءه معاك نهار كامل ونتي تطيبي وتغسلي و تنقي وتقراي راهو يأثر فيه بزاااااف
اكيد مرة على مرة يعيطلك و تروحي تلهيه بكاش لعبة ولا تخترعي حجة تلهيه بيها وتروحي
وساعة على ساعة تحضنيه تبوسيه بلا سبب
و خترات تلعبي معاه ياربي زوج دقايق وترجعي للعمل ولا تمديلو مسؤوليات صغار يديرهم حسب طاقتو وهو فرحان
علابالك هاذو كااااامل راهم يأثروا على وليدك و يكون شابع حنانة والديه و يتعلم و يسجل منك هايما راهي تخدم راهي تصلي راهي دير سبور تقرا قرآن ووووو...
لأنو القدوة هي التربية الصامتة
وعلى ذكر الرياضة أحد الأمور الطريفة أن مجموعة من المدربات(تلقاوهم فاليوتيوب) أوجدوا مجموعة تمارين رياضية للأم وطفلها بحيث لو كان الطفل يبكي وقت ممارسة الرياضة فسيشارك أمه على سبيل المثال تمارين السكوات عوض حمل الأوزان يتم حمل الطفل بطريقة معينة من جهة تمارس الأم الرياضة ومن جهة الطفل يعجبوا الحال ويسكت
والحاجة اللي يديها منك فهاذ العمر أحسن بكثير من واش راهو يتعلم فالحضانة
والأهم تقدري تقريه نتي ككانوا الأمهات أميات كان الطفل يدخل المدرسة عند بلوغه ست سنوات و كي ولاو الأمهات كامل قاريات ولى الطفل ثلاث سنوات فالحاضانة
بلا ما نحكو على المصاريف
معاك فالدار من جهة يشبع العاطفة ومن جهة القدوة راكي تربيه بلا ماتفيقي على عمرك....
وحنا نغلطو بزاف كنحاولو نوفرو لولادنا كلشي هاذو دروس خاصة و هذا سوروبان و هذا مونتيسوري وهاذي رياضة ووووو وهما ناقصين حنانة والديهم و بحاجة للدفئ الأسري❤❤
صدقوني قبل هاذو كااااامل لازم حنانة الوالدين ومرافقتهم وتكوني بطريقة ما متواجدة في حياة أبنائك
الطفل اللي يحضنوه والديه بزاف يكون أذكى و عندو مناعة أقوى واثق من نفسو أكثر و له قدرة على التواصل مع غيره أكثر و أقل عدائية وبطريقة ما راكي توفري على روحك تكاليف الطبيب النفسي مستقبلا....
علابالنا كاين أمهات مساكن عندهم مشاكل كبار لدرجة وين توصل ما تقدرش حتى تهتم بأبنائها وكامل نفوتو عليها ولكن ديما تحداي روحك باش مشاكلك ما يأثروش على عطائك مع أبنائك وتكوني في أفضل حالاتك حتى والدنيا قايمة فوق راسك
وثاني كاين ولاد قباح بزاف
وكاين أمهات ما يحبوش يكسرو ريسانهم ارمي للحضانة ارمي للهاتف والتلفاز
والحقيقة الجهاد الحقيقي للمرأة هو أبنائها
ومايعنيش هذا أنو ما تدير والو بالعكس فوقتنا كاين النت والدراسة والعمل عن بعد وهاذي نعمة كبيرة جدا❤❤
و باش تنجحي لازم تكوني مستمتعة بكونك أم وتعيشي صح لحظاتك مع أبنائك..
وأهم نصيحة تقدري تسمعيها عن التربية هي أنو الطفل بحاجة لأبوين سعيدين
الطفل اللي يرجع للدار ويلقى أمو فرحانة ولابسة واش عندها و زاهية ولو كانت زوالية و حتى ممكن مريضة شوي ومعاها راضية وفرحانة مش كما الطفل اللي يدخل للدار نظيفة و الأكل جاهز وكلشي فور و الأم متعبة مقلقة مشنفة و الأبناء يستمدون الطاقة في بداية حياتهم من والديهم خصووووووووصا الأم
الغربيون بما أنو غالب الأمهات عاملات في مناهجهم التربوية لازم ساعة في اليوم مخصصة للطفل والحقيقة أن الماكثة في البيت مراهيش بحاجة لهاذ الساعة شرط أن تكون بالفعل متواجدة مع أبنائها توجه وتنصح وتحكي وتشاركهم وقتهم و ألعابهم❤ ولكن أنا شخصيا نحاول نخلق هذه الساعة بين صلاة المغرب والعشاء
وليست كل ماكثة بالبيت راهي قايمة صح بولادها....
الغربيون خصصوا منحة للمرأة الماكثة بالبيت لما لاحظوا تضرر أبنائهم و تدهور سلوكهم فالجيل الذي بدأت فيه الأمهات العمل خارج البيت
وهاذو على الأقل راهم عاملااااات ومنيش عليهم راني على الماكثة في البيت علاش تخرج الطفل للحاضانة في عمر ثلاث سنوات...
نتمنى نكون وفقت في طرح بعض النقاط اللي جلها تحكي على الجانب العاطفي للأبناء و راح نتلاقاو في الجزء الثاني للموضوع
ملاحظة:
نحن لسنا مثاليين ولكننا نسعى لنكون أفضل نسخة من أنفسنا...
لست أبدا ضد المرأة العاملة
وأعلم أن هنالك أما أنهكها المرض
وأخرى أتعبها الفقر
و أخرى تحمل هم زوجها أو والديها و أخرى تعيش مع عائلة زوجها..
أختاه لو بدا كلامي قاسيا فلست أنت المقصودة
كلامي موجه لمن توفرت لها كل سبل الحياة الكريمة و دون تفكير تتبع ما تمليه علينا هذه الحضارة البائسة
ونتمنى فالتعليقات تزيدوا تحطولنا تجاربكم خصوصا الأمهات مع أبنائكم باش نستفادوا كامل
سلام
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