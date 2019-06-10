طرق غريبة في التفكير !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عيدكم مبارك وعساكم من عواده يارب ،،

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اليوم حبيت أفتح موضوع لمعرفة أرائكم و الاستفادة من تعليقاتكم ومداخلاتكم في تفسير بعض الأمور الغريبة التي تمارس في مجتمعاتنا بشكل عفوي أو مقصود ،،

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كنت قرأت عن موضوع حول استخدام أسماء بعض الحيوانات كنوع من الشتم والذم وبعضها الآخر كنوع من المدح ..

وأحببت أن أناقشكم في بعض نقاط ،،

فمثلا لماذا عندما ننعت أحدهم بالكلب مثلا أو الحمار أو التيس أوالبغل ،،

يغضب وقد تستخدم اللكمات بدلا عن الكلمات ،،

مع أنها من أكثر الحيوانات خدمة للانسان وأكثرها نفعا له ،،

بينما كلمة الأسد أو الذئب او النسر تعطي مدلولا آخرا ،، بل هناك من يلقب نفسه بالعقرب على سبيل المثال ،، ويسير مع لقبه منفوخ الصدر والابتسامة تصل إلى أذنيه!

مع إنها حيوانات مفترسة وشرسة ومضرةللانسان وبعضها قاتل ،

إلا أننا نفتخر عندما نلقب بها ،

....

والطريف أنك حين تنعت أحدهم ب ( الحيوان ) يقيم الدنيا ولا يقعدها ، ولكن اذا قلت له يا أسد ،، ياذيب يفتخر وكأنها ليست من الحيوانات

،،

كثيرة هي الأمور التي تسير دون منطق أو تفكير ،،

وغالبا تكون مسألةاعتياد ربما ،

.....



أترك مجالا لتعليقاتكم ،،

وتفسيركم لمثل هذه الطرق الغريبة في التفكير ،،

..

احتراماتي ،،

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