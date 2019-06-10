Ma$Ter
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يمكن للانسان أن يصوم الدهر مرتين!
• - قال العلامة عبد المحسن العباد - حفظه
الله تبارك و تعالى - :
• - يمكن الانسان أن يصوم الدهر مرتين ،
مره ماجاء في الحديث "صيام ثلاثة أيام
من كل شهر كصيام الدهر "
• - ومره "من صام رمضان واتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر " ، فيحصل أجر
صيام الدهر مرتين.
【درس صحيح البخاري ١١ / رجب / ١٤٣٩هـ】
• - قال العلامة عبد المحسن العباد - حفظه
الله تبارك و تعالى - :
• - يمكن الانسان أن يصوم الدهر مرتين ،
مره ماجاء في الحديث "صيام ثلاثة أيام
من كل شهر كصيام الدهر "
• - ومره "من صام رمضان واتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر " ، فيحصل أجر
صيام الدهر مرتين.
【درس صحيح البخاري ١١ / رجب / ١٤٣٩هـ】