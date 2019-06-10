يمكن للانسان أن يصوم الدهر مرتين!

Ma$Ter

Ma$Ter

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🌿🌸 يمكن للانسان أن يصوم الدهر مرتين!

• - قال العلامة عبد المحسن العباد - حفظه
الله تبارك و تعالى - :

• -‏ ‌‌‏يمكن الانسان أن يصوم الدهر مرتين ،
مره ماجاء في الحديث "صيام ثلاثة أيام
من كل شهر كصيام الدهر "

• -‏ ‌‌‏ومره "من صام رمضان واتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر " ، فيحصل أجر
صيام الدهر مرتين.

📙درس صحيح البخاري ١١ / رجب / ١٤٣٩هـ
 
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