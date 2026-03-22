صيام الست من شوال ✿✿✿✿ فرصة لا تُعوَّض ♡

اليمامة_الزرقاء

اليمامة_الزرقاء

:: عضو مُتميز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 🌧️🌱
الحمد لله الذي بلّغنا رمضان، وأعاننا على صيامه وقيامه، وهدانا لطاعته، وأيقظ قلوبنا بعد طول سبات 🤍
الحمد لله الذي جعل لنا في أيامه نفحات من رحمته، نسأل أن نكون ممن شملتهم مغفرته وعتقه من النار 🤲
ثم الحمد لله الذي أتم علينا النعمة، فبلغنا العيد، وألبسنا فرحته، ونسأله أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين 🌸
يا من ذاق حلاوة القرب في رمضان، فلنستمر على الطاعة بعده.
إن رب رمضان هو رب شوال، ورب كل الشهور، والطاعة لا تنتهي بانتهاء الشهر، بل تستمر حتى نلقاه 💙
{ واعبُد ربّك حتّى يأتِيَك اليَقين } [الحجر: 99]
💡 هل تعلمون أن باب الأجر ما زال مفتوحًا بعد رمضان؟
نعم، هناك ستة أيام من شوال يُستحب صيامها بعد العيد.
قال رسول الله ﷺ:
"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر"
كيف ذلك؟
الحسنة بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان (30 يومًا × 10 = 300 يوم) + صيام ستة أيام من شوال (6 × 10 = 60 يوم) = 360 يومًا أي كأنك صمت سنة كاملة .. ! ما أكرمك ربي 💕

من فضائل صيامها:
تكمل ما قد نقص من صيام رمضان
دليل على استمرار الطاعة بعد رمضان
عمل مقبول عند الله برحمته

⏳ يمكن صيام هذه الأيام متفرقة أو متتابعة والأفضل المبادرة بها بعد العيد ..

⚠️ ومن كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ به أولًا، فهو أولى وأعظم ..

لا تفوّتوا هذه الفرصة ..
فالعمر قصير، والأيام تمضي .. والسعيد من اغتنم ما بقي 🤍

اللهم تقبل منا رمضان، ووفقنا لصيام الست من شوال، وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا 🤲

في أمان الله ..
 
بورك فيك على طرحك القيم المميز
 

