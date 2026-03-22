صيام الست من شوال ✿✿✿✿ فرصة لا تُعوَّض ♡

الحمد لله الذي بلّغنا رمضان، وأعاننا على صيامه وقيامه، وهدانا لطاعته، وأيقظ قلوبنا بعد طول سبات

الحمد لله الذي جعل لنا في أيامه نفحات من رحمته، نسأل أن نكون ممن شملتهم مغفرته وعتقه من النار

ثم الحمد لله الذي أتم علينا النعمة، فبلغنا العيد، وألبسنا فرحته، ونسأله أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين



يا من ذاق حلاوة القرب في رمضان، فلنستمر على الطاعة بعده.

إن رب رمضان هو رب شوال، ورب كل الشهور، والطاعة لا تنتهي بانتهاء الشهر، بل تستمر حتى نلقاه

{ واعبُد ربّك حتّى يأتِيَك اليَقين }

[الحجر: 99]

هل تعلمون أن باب الأجر ما زال مفتوحًا بعد رمضان؟

نعم،

هناك ستة أيام من شوال يُستحب صيامها بعد العيد.

قال رسول الله ﷺ:

"

من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر

"

✿ كيف ذلك؟

الحسنة بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان (30 يومًا × 10 = 300 يوم) + صيام ستة أيام من شوال (6 × 10 = 60 يوم) =

360 يومًا

أي كأنك صمت

سنة كاملة .. !

ما أكرمك ربي

✿ من فضائل صيامها:

تكمل ما قد نقص من صيام رمضان

دليل على استمرار الطاعة بعد رمضان

عمل مقبول عند الله برحمته



يمكن صيام هذه الأيام متفرقة أو متتابعة والأفضل المبادرة بها بعد العيد ..





ومن كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ به أولًا، فهو أولى وأعظم ..



لا تفوّتوا هذه الفرصة ..

فالعمر قصير، والأيام تمضي .. والسعيد من اغتنم ما بقي



اللهم تقبل منا رمضان، ووفقنا لصيام الست من شوال، وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا

