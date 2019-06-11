تكريم شيفة جديدة في المنتدى

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,799
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ انضمامها ابهرتنا باطباقها الشهية
وقدمت احلى الاطباق في مطبخ المنتدى
بعدد كبير شملت جميع الاركان

وعليه قررت ادارة المنتدى تكريم الاخت

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ومنحها وسام

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الذي، يمنح للعضوة التي تقدم اكبر عدد من المواضيع الحصرية والاطباق في المنتدى

الف مبروووك
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,669
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نستاهل والله الف مبروك
ومشكورة اختي سلطانة بارك الله فيك
 
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