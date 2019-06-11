تكريم شيفة جديدة في المنتدى

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 45,799
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ انضمامها ابهرتنا باطباقها الشهية
وقدمت احلى الاطباق في مطبخ المنتدى
بعدد كبير شملت جميع الاركان
وعليه قررت ادارة المنتدى تكريم الاخت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
ومنحها وسام
الذي، يمنح للعضوة التي تقدم اكبر عدد من المواضيع الحصرية والاطباق في المنتدى
الف مبروووك
منذ انضمامها ابهرتنا باطباقها الشهية
وقدمت احلى الاطباق في مطبخ المنتدى
بعدد كبير شملت جميع الاركان
وعليه قررت ادارة المنتدى تكريم الاخت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
ومنحها وسام
الذي، يمنح للعضوة التي تقدم اكبر عدد من المواضيع الحصرية والاطباق في المنتدى
الف مبروووك