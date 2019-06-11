تكريم شيفة جديدة في المنتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمنذ انضمامها ابهرتنا باطباقها الشهيةوقدمت احلى الاطباق في مطبخ المنتدىبعدد كبير شملت جميع الاركانوعليه قررت ادارة المنتدى تكريم الاختومنحها وسامالذي، يمنح للعضوة التي تقدم اكبر عدد من المواضيع الحصرية والاطباق في المنتدىالف مبروووك