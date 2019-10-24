نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2019

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,444
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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بسمِ الله الرَحمن الرَحيمْ
وَ الصَلآة والسَلآم علَى أشْرف المُرسَلينْ
الحمْد للهْ وحْدهُ نحْمدهُ ونسْتعينُه ونسْتغفرُه ونعُوذ بالله منْ شُرور أنْفسنَآ ومنْ سيئآت أعْمآلنًآ
منْ يهْده اللهُ فلآ مظلَ لهُ ومنْ يظللْ فلنْ تجدَ لهُ وليًا مُرشدَا
وَ أشْهد أن لَا إلَه إلا الله وحْده لا شَريك لهُ وَ أن مُحمداً عبْده و رسُوله صَلى الله علْيه و سَلم
وعَلى آله وَصحْبه أجْمعينْ ومنْ تبعَهمْ بإحسآنْ إلَى يوْم الدينْ.

كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

نتائج أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة2019 م

وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :

أفضل عضو/ة:
الاختيار كان على أساس عدد ونوعية المواضيع الحصرية المقدمة من طرف العضو/ة خلال السنة+الحضور السنوي..نوعية الردود والتعامل مع الأعضاء ..

@ام أمينة
@عبدالرؤوف
يتحصلان على وسام +1000 نقطة شرفية

1.gif

الأعضاء المرشحون :


@وقفة صدق
@sanaya

@Soumia hadj mohammed
@sanaya
@اميرة المدائن
@صمت المشاعر
@*amani*@
@بين الحقيقة و السراب
@Malika Tlm
@Autumn leaves
@آية نور اليقين
@الوهم
@خديجة ph
@خووخه
@@Abodi84
@Chicobustan
@Golden Man
@حلم كبير
@سعد606

@HAMZA USMA


@حاتم07

@البشير البشير
@الطيب الجزائري84
@ناصر dz
@فتى من الغد
يتحصلون على وسام

2.gif
+300 نقطة شرفية

أفضل عضو شرفي :

@خيرة جانت
تتحصل على وسام
+1000 نقطة شرفية

3.gif

@فريد أبوفيصل
يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

أفضل عضو في منتدى مشكلتي :

@طموحة

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

44_1540386721l.jpg.gif
المرشحون:

@بقايا إنسان
dahman dz@
@زاد الرحيل

يتحصلون على وسام الترشح +300 نقطة شرفية
2.gif

أفضل مشرف للسنة :

@sami44
يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية

5.gif

المرشح :

@يوسےفے

يتحصل على وسام الترشح +300 نقطة شرفية

أفضل مشرفة للسنة :

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
66.gif

المرشحات :

@ملكة زوجي
@ماغيكاي تشان


وسام الترشح+300 نقطة شرفية

- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

فئة المشرفين
@جليلوس

يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

فئة المشرفات :
@ليليا مرام

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

7.gif


المرشحون :

@Skor m@k
@Hakan
@البحر الهادي
@أشــواق 19
@faith8@
@همس الوُرود
@أم منيــــــر

وسام الترشح +300 نقطة شرفية


أفضل مراقب /ة:

@الامين محمد
وسام+1000 نقطة شرفية

@سكون الفجر
وسام+1000 نقطة شرفية

9.gif

المرشحون:

@Yasmina.yaso
@لؤلؤة قسنطينة
@Ma$Ter
يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

أفضل موهبة :

في مجال الرسم :


لوحة تعبيرية بالالوان
@Soumia hadj mohammed


في مجال التصوير :

اسقاس امقاز
@"viola"@

في مجال المهارات اليدوية :

أعمال بعض التلاميذ لمشروع نظافة البيئة
@وحي القلم

في مجال التصميم:

جديد تصاميمي ^^
Yasmina zahra@

في فن كتابة الخواطر والأشعار لدينا :

ليل من بقايا المرمر
@rafid2

في مجال كتابة القصص والروايات:

www.4algeria.com

رواية ليلة طويلة في الشاطئ بقلمي.

مقدمة: لم أكن ممّن يهتمّون بالكتابة في أيامي حياتي كلها، ولم أتوقّع يوماً أن أفكّر فيها كمنفذٍ لي، كمخرجٍ من الحياة الثقيلة التي أصبحت أعيشها، الفراغ يملأ حياتي على شكل مخيف والإرهاق من التفكير المفرط يطعن في استقراري وهدوئي على نحو يقطّع أعماقي، وقراءة الكتب والروايات الإليكترونية تعيق عيناي...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@مواكب الراحلين




يتحصلون على وسام+100 نقطة شرفية

موهبة.gif

المرشحون :

@عاشقة الأحلام
@فريد أبوفيصل
Skor m@k@
@يلوو شيش
@Soumia hadj mohammed
@سكون الفجر
@نجمة الأرض
@بنقابي افتخر
@شـهد
@кouкi@
@متهجئ الحرف
@شـهد
@آڸعيۉن آڸسۉد
@لؤلؤة قسنطينة
@جمال عبدلي
يتحصلون على وسام الترشح +300 نقطة شرفية

أفضل موضوع للسنة :

بين حاناومانا ضاعت لِحانا..!!
@أم أحمــــد يــسّ

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

موضوع.gif

المرشحون :

@afnene
@sami44
@الفتاة الاميرة
@سيزانو sizano
@وحي القلم

يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

كما لاننسى جهود الاخوين

@Fethi.dz
@4algeria.com

في ادارة المنتدى
وحماية المنتدى والمحافظة عليه
بارك الله فيكما
نهديكما وسام

2_1493764302l.jpg.gif

هو تقييم وحوصلة لعام كامل من العطاء ، وذلك يخص مجموعة الأعضاء والمشرفين والمشرفات والمراقبين.
وهدفها تكريم وتحفيز وشكر اكثر المتواجدين في اللمة الجزائرية تميزا وابداعا خلال سنة مضت.




بارك الله فيكم​

ادارة اللمة الجزائرية
 

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,444
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
جميعكم فائز
الف، مبارك للمة تميزكم.. حضوركم.. مشاركاتكم

اللمة تكتمل بكم وبمواضيعكم.. نتمنى لكم عاما جديدا مليئا، بالنجاحات في، منتداكم وحياتكم
 
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