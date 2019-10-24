نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2019

نتائج أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة2019 م

النتائج :

أفضل عضو/ة:

يتحصلان على وسام +1000 نقطة شرفية

الأعضاء المرشحون :







+300 نقطة شرفية



أفضل عضو شرفي : يتحصلون على وسام+300 نقطة شرفيةأفضل عضو شرفي :



+1000 نقطة شرفية







@فريد أبوفيصل

يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية



أفضل عضو في منتدى مشكلتي :



@طموحة



تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية



تتحصل على وسام+1000 نقطة شرفيةيتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفيةأفضل عضو في منتدى مشكلتي :تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

المرشحون:

يتحصلون على وسام الترشح +300 نقطة شرفية

بسمِ الله الرَحمن الرَحيمْوَ الصَلآة والسَلآم علَى أشْرف المُرسَلينْالحمْد للهْ وحْدهُ نحْمدهُ ونسْتعينُه ونسْتغفرُه ونعُوذ بالله منْ شُرور أنْفسنَآ ومنْ سيئآت أعْمآلنًآمنْ يهْده اللهُ فلآ مظلَ لهُ ومنْ يظللْ فلنْ تجدَ لهُ وليًا مُرشدَاوَ أشْهد أن لَا إلَه إلا الله وحْده لا شَريك لهُ وَ أن مُحمداً عبْده و رسُوله صَلى الله علْيه و سَلموعَلى آله وَصحْبه أجْمعينْ ومنْ تبعَهمْ بإحسآنْ إلَى يوْم الدينْ.كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عنوبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحةبالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهمدون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونهمن مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمةالاختيار كان على أساس عدد ونوعية المواضيع الحصرية المقدمة من طرف العضو/ة خلال السنة+الحضور السنوي..نوعية الردود والتعامل مع الأعضاء ..