مبارك التخرج viola

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,807
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم الأخت الغالية @“viola“
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تخرجت واتمت دراستها الجامعية
ولهذا جيت نقوللها الف الف مبارك ربي يوفقك ان شاءالله في الميدان العملي
باركوا لها اخوتي اخواتي

ادارة المنتدى تهديك وسام التخرج
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