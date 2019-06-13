المظلوم لا ينسى ابدا

عندما كان المأمون بن هارون

الرّشيد صبيّا، ضربه معلّمه بالعصا دون سبب ..

فسأله المأمون : لِمَ ضربتني؟

قال المعلّم: اسكت ..

وكلّما سأله المأمون .

قال له المعلم : اسكت ..

وبعد عشرين سنة، عندما تولّى المأمون منصب الخلافة، أوّل شيء قام به هو أن استدعى معلّمه..

فقال له: لِمَ ضربتني عندما كنتُ صبيّا؟

فابتسم المعلّم و قال: أَلَمْ تَنْسَ؟

فقال المأمون: و الله لم أنْس َ

فقال له المعلّم: حتّى تعلم أنّ المظلوم لا ينسى!



لا تظلم أحد فالظلم نار لا تنطفئ في قلب المظلوم ولو مرت عليها السنون



ظلم العباد للعباد لا يبلى فالله يحدد موعد الرد والقضاء في الوقت والمكان المناسبين (ان لم يعف المظلوم)