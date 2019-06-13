حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام لست من شوال.

السؤال

جواب العلامة العثيمين رحمه الله:

هل يجوز إفراد يوم #الجمعة بالصيام في صيام الست من شوال؟إذا كان الإنسان صام يوم الجمعة؛ لأنه وقت فراغه، ويشق عليه أن يصوم في غير يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم؛ لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، ولكنه خصه لأنه وقت فراغه، وأما إذا خصه لغير سبب فإننا نقول: إما أن تصوم يوماً قبله وإما أن تصوم يوماً بعده، وكذلك يوم السبت، لا يخصه بصيام، فإما أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وإلا فليترك صومه، إلا إذا قال: أنا ليس لي فراغ إلا يوم السبت، وأنا أحب أن أصوم أيام الست، نقول: لا بأس؛ لأنك حينئذٍ لم تخصه من أجل أنه يوم السبت، وكذلك إذا صادف يوم الجمعة أو يوم السبت يوماً يسن صومه كيوم عرفة فلا بأس بإفراده لما ذكرن.