س: هل يجوز

صيام يوم الجمعة

في غير رمضان كصيام القضاء، أو الكفارة ونحو ذلك ؟

ج: نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع، وفي القضاء، لا بأس لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعا، أما إذا صام قبله بيوم أو بعده بيوم فلا حرج في ذلك في مناسبته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإذا صام قبله يوما أو بعده يوما فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا، فلا حرج في ذلك، المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه.دار النشر: فتاوى نور على الدرب