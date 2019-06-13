نمادج طلبات العمل باللغة العربية والفرنسية

kacimo samy
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 1,823
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
طبعا للمقبلين على مسابقات توظيف وتكوين ملف ادارى من بين ما يطلب منك ضمن هذا الملف طلب خطى
نماذج عن طلب عمل
نموذج عن طلب الوظيفة
نموذج عن طلب عمل باللغة العربية
نموذج عن طلب عمل باللغة الفرنسية
نمادج طلبات العمل باللغة العربية
نموذج طلب عمل باللغة العربية
Ton ville le : 18/02/2011
NOM ET PRENOM
ADRESSE
TEL :0600000000
Objet : Demande de travail A Monsieur le directeur
J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour joindre votre honorable société à fin d’occuper un poste de................ ou autre.
Je porte à votre connaissance que je suis un jeune marocain âgé de ......... ans , ayant le niveau de ...................................... , j’ai une grande expérience dans le domaine de la vente et de fabrication de tout type de produit de ............................. , traditionnelle et moderne.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agréer Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations les plus distinguées
****
السيد :
العنوان :
الهاتف :
الى السيد : مدير .....................
الموضوع : طلب توظيف
لي كامل الشرف بان اتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبي هذا والمتمثل اعلاه واحيطكم علما سيدي المحترم اني مستوفي لجميع الشروط المطلوبة ومن بينها شهادة ...........
وخبر مهنية لمدة .................. في جميع المجالات ......وسوف تجدون التوضيح المفصل في السيرة الذاتية المرفقة مع هذا الطلب
وفي انتظار ردكم عن طلبي هذا تقبلو منا فائق الشكر والاحترام
امضاء المعني
******
من السيد (ة) :...................................
الهاتف:........................................... . إلى السيد :....مثلا مدير مديرية التربية............
الإيميل:.......................................... .. العنوان :....مديرية التربية لولاية بسكرة...........
العنوان:.......................................... .
الموضوع : طلب توظيف
لي الشرف العظيم أن اتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا و المتمثل في طلب وظيفة
علما أنني متحصل على شهادة ...............والممنوحة لي من طرف جامعة .................
كما أنني معفى من جميع التزامات الخدمة الوطنية .
أرجوا ان تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار والقبول
وأخيرا لكم مني أسمى عبارات التقدير والاحترام
إمضاء المعني
****
التاريخ............ الموافق ............
الاسم :
العنوان:
رقم الهاتف:
الى الشركة ..............
عنوان الشركة:.............
الموضوع: طلب وظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم سلام تام بوجود مولانا الإمام. سيدي و بعد ،
يسرني أن أتقدم بكل احترام بطلبي هذا لشغل وظيفة ........... (.تحديد المهنة او بشكل عام أي مهنة) في مؤسستكم المحترمة،
أحيطكم علما أني (الدولة) ابلغ من العمر (xx) سنة. وحاصلة على
شهادة ( الشهادة المحصل عليها) ،
قمت بتداريب و برامج مهنية متعددة خلال سنوات تكويني المهني ، و اعتقد انه الآن اكتسبت بعض التجربة في مجال ................... ( . أي تجارب قمت بها ).
راجية من الله التوفيق وأن أحظى بموافقتكم على طلبي هذا، واعدكم ببذل كل ما أملك من جهدو طاقة لأكون عند حسن الظن بي، و فقنا الله و إياكم لخدمة وطننا الغالي.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير..
Nom : ……………….. Alger le 23/12/2019
Prénom :……….…...
Adresse : ….
Téléphone : ……
A Monsieur le Directeur de la société de ………….
Adresse : ………………………..
Objet : demande de recrutement au poste :……………………….
J’ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter votre haute bienveillante attention de bien vouloir accepter ma présente demande relative à mon insertion professionnelle au sein de votre honorable organisme.
Je porte a votre connaissance que suis titulaire d'une licence en……………..
Spécialité : …………: de l'université de ………. en 2000.
J'ose espérer qu'il vous plaira d'examiner ma candidature avec Bienveillance et je vous prie de croire, Monsieur, à ma Considération distinguée.
L’intéressé : ……………………
طبعا للمقبلين على مسابقات توظيف وتكوين ملف ادارى من بين ما يطلب منك ضمن هذا الملف طلب خطى
نماذج عن طلب عمل
نموذج عن طلب الوظيفة
نموذج عن طلب عمل باللغة العربية
نموذج عن طلب عمل باللغة الفرنسية
نمادج طلبات العمل باللغة العربية
نموذج طلب عمل باللغة العربية
Ton ville le : 18/02/2011
NOM ET PRENOM
ADRESSE
TEL :0600000000
Objet : Demande de travail A Monsieur le directeur
J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour joindre votre honorable société à fin d’occuper un poste de................ ou autre.
Je porte à votre connaissance que je suis un jeune marocain âgé de ......... ans , ayant le niveau de ...................................... , j’ai une grande expérience dans le domaine de la vente et de fabrication de tout type de produit de ............................. , traditionnelle et moderne.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agréer Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations les plus distinguées
****
السيد :
العنوان :
الهاتف :
الى السيد : مدير .....................
الموضوع : طلب توظيف
لي كامل الشرف بان اتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبي هذا والمتمثل اعلاه واحيطكم علما سيدي المحترم اني مستوفي لجميع الشروط المطلوبة ومن بينها شهادة ...........
وخبر مهنية لمدة .................. في جميع المجالات ......وسوف تجدون التوضيح المفصل في السيرة الذاتية المرفقة مع هذا الطلب
وفي انتظار ردكم عن طلبي هذا تقبلو منا فائق الشكر والاحترام
امضاء المعني
******
من السيد (ة) :...................................
الهاتف:........................................... . إلى السيد :....مثلا مدير مديرية التربية............
الإيميل:.......................................... .. العنوان :....مديرية التربية لولاية بسكرة...........
العنوان:.......................................... .
الموضوع : طلب توظيف
لي الشرف العظيم أن اتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا و المتمثل في طلب وظيفة
علما أنني متحصل على شهادة ...............والممنوحة لي من طرف جامعة .................
كما أنني معفى من جميع التزامات الخدمة الوطنية .
أرجوا ان تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار والقبول
وأخيرا لكم مني أسمى عبارات التقدير والاحترام
إمضاء المعني
****
التاريخ............ الموافق ............
الاسم :
العنوان:
رقم الهاتف:
الى الشركة ..............
عنوان الشركة:.............
الموضوع: طلب وظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم سلام تام بوجود مولانا الإمام. سيدي و بعد ،
يسرني أن أتقدم بكل احترام بطلبي هذا لشغل وظيفة ........... (.تحديد المهنة او بشكل عام أي مهنة) في مؤسستكم المحترمة،
أحيطكم علما أني (الدولة) ابلغ من العمر (xx) سنة. وحاصلة على
شهادة ( الشهادة المحصل عليها) ،
قمت بتداريب و برامج مهنية متعددة خلال سنوات تكويني المهني ، و اعتقد انه الآن اكتسبت بعض التجربة في مجال ................... ( . أي تجارب قمت بها ).
راجية من الله التوفيق وأن أحظى بموافقتكم على طلبي هذا، واعدكم ببذل كل ما أملك من جهدو طاقة لأكون عند حسن الظن بي، و فقنا الله و إياكم لخدمة وطننا الغالي.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير..
Nom : ……………….. Alger le 23/12/2019
Prénom :……….…...
Adresse : ….
Téléphone : ……
A Monsieur le Directeur de la société de ………….
Adresse : ………………………..
Objet : demande de recrutement au poste :……………………….
J’ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter votre haute bienveillante attention de bien vouloir accepter ma présente demande relative à mon insertion professionnelle au sein de votre honorable organisme.
Je porte a votre connaissance que suis titulaire d'une licence en……………..
Spécialité : …………: de l'université de ………. en 2000.
J'ose espérer qu'il vous plaira d'examiner ma candidature avec Bienveillance et je vous prie de croire, Monsieur, à ma Considération distinguée.
L’intéressé : ……………………