نمادج طلبات العمل باللغة العربية والفرنسية





Nom : ……………….. Alger le 23/12/2019

Prénom :……….…...

Adresse : ….

Téléphone : ……





A Monsieur le Directeur de la société de ………….

Adresse : ………………………..





Objet : demande de recrutement au poste :……………………….



J’ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter votre haute bienveillante attention de bien vouloir accepter ma présente demande relative à mon insertion professionnelle au sein de votre honorable organisme.



Je porte a votre connaissance que suis titulaire d'une licence en……………..

Spécialité : …………: de l'université de ………. en 2000.



J'ose espérer qu'il vous plaira d'examiner ma candidature avec Bienveillance et je vous prie de croire, Monsieur, à ma Considération distinguée.



L’intéressé : ……………………





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السلام عليكمطبعا للمقبلين على مسابقات توظيف وتكوين ملف ادارى من بين ما يطلب منك ضمن هذا الملف طلب خطىنماذج عن طلب عملنموذج عن طلب الوظيفةنموذج عن طلب عمل باللغة العربيةنموذج عن طلب عمل باللغة الفرنسيةنمادج طلبات العمل باللغة العربيةنموذج طلب عمل باللغة العربيةTon ville le : 18/02/2011NOM ET PRENOMADRESSETEL :0600000000Objet : Demande de travail A Monsieur le directeurJ’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour joindre votre honorable société à fin d’occuper un poste de................ ou autre.Je porte à votre connaissance que je suis un jeune marocain âgé de ......... ans , ayant le niveau de ...................................... , j’ai une grande expérience dans le domaine de la vente et de fabrication de tout type de produit de ............................. , traditionnelle et moderne.Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agréer Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations les plus distinguées****السيد :العنوان :الهاتف :الى السيد : مدير .....................الموضوع : طلب توظيفلي كامل الشرف بان اتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبي هذا والمتمثل اعلاه واحيطكم علما سيدي المحترم اني مستوفي لجميع الشروط المطلوبة ومن بينها شهادة ...........وخبر مهنية لمدة .................. في جميع المجالات ......وسوف تجدون التوضيح المفصل في السيرة الذاتية المرفقة مع هذا الطلبوفي انتظار ردكم عن طلبي هذا تقبلو منا فائق الشكر والاحترامامضاء المعني******من السيد (ة) :...................................الهاتف:........................................... . إلى السيد :....مثلا مدير مديرية التربية............الإيميل:.......................................... .. العنوان :....مديرية التربية لولاية بسكرة...........العنوان:.......................................... .الموضوع : طلب توظيفلي الشرف العظيم أن اتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا و المتمثل في طلب وظيفةعلما أنني متحصل على شهادة ...............والممنوحة لي من طرف جامعة .................كما أنني معفى من جميع التزامات الخدمة الوطنية .أرجوا ان تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار والقبولوأخيرا لكم مني أسمى عبارات التقدير والاحترامإمضاء المعني****التاريخ‏............ الموافق‏ ............الاسم :العنوان:رقم الهاتف:الى الشركة ..............عنوان الشركة:.............الموضوع: طلب وظيفةبسم الله الرحمن الرحيم سلام تام بوجود مولانا الإمام. سيدي و بعد ،يسرني أن أتقدم بكل احترام بطلبي هذا لشغل وظيفة ........... (.تحديد المهنة او بشكل عام أي مهنة) في مؤسستكم المحترمة،أحيطكم علما أني (الدولة) ابلغ من العمر (xx) سنة. وحاصلة علىشهادة ( الشهادة المحصل عليها) ،قمت بتداريب و برامج مهنية متعددة خلال سنوات تكويني المهني ، و اعتقد انه الآن اكتسبت بعض التجربة في مجال ................... ( . أي تجارب قمت بها ).راجية من الله التوفيق وأن أحظى بموافقتكم على طلبي هذا، واعدكم ببذل كل ما أملك من جهدو طاقة لأكون عند حسن الظن بي، و فقنا الله و إياكم لخدمة وطننا الغالي.وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام و التقدير..