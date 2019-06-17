لا تامن كيدهن

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,168
النقاط
571
الجنس
ذكر
وحده بتقول:

لك كل ما افتحله لجوزي سيرة أو قصة ، أو أي شي،
بيقلي انتوا النسوان #بنص_عقل
ناقصات عقل ودين ، لا تكملي واسكتي😐
آخر شي عصبت منو وقلتلو: ع أساس أنتوا أبو العقل الكامل المتكامل ، بربي ما بتعرفوه للعقل غير بكتاب العلوم 😏
قلي : أثبتيلي أنو نحنا هيك طيب😛
قلتلو ماشي وكل واحد مننا انطعج ومسك جوالو ودار وجهه 😏
كانت الساعة 8 ، بلشت أمسك جوالي وبحبش صفحته عالفيس لقيتو منزل موقع صراحة ، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة الكل منزل هالموقع ، وك حتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة 😂
😂😂😂
#فتت ع صفحة جوزي كتبتلو : لك أنا معجبة بلحيتك ريتك تؤبر ألبي بس لو تخففها بتطلع بتشل❤
#وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار كتبتلو : شو واثق بحاله وشو قلبو قوي ، قلبي بعضلاته دايب مستوي ❤ شايفتك من البلكونة❤
#وبعدا_فتت على صفحة أبن الجيران وكتبتلو : أنا معجبة فيك شفتك مرة بالشتوية لابس كنزة صوف خمري ، أنا خايفة يكون الحساب هاد مو إلك يارب تكون انتا يا رب❤ #عاشقة_الأسمر❤
#أخر_فتلة_عند_حساب_الحجي أبو جوزي 😂😂
فتت ع حسابه كتبتلو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالت فترة غيابك ، ولم تعد تزور المسجد ، عسى المانع خير ، مللت انتظارك أمام شرفة منزلي ، لقد اشتقت إلى رؤياك مجددا" ❤ المعجبة المجهولة...
بس خلصت وبعد كل مسج بعتو سكرنته ولفيت رجل على رجل😂
مافي خمس دقايق جوزي ترك موبايله ونط عالمراية وصار يشوف لحيته ويقلي بالله حلوة دقني😍 ؟!
وإذا خففتا ما أحلى بطلع
قايم احلقا ازبط ما😱😂
.......
بعد ما حلقا وخففا أنا قلبت ع ضهري أضحك 😂😂
فرجيتو السكرين وأنو أنا بعتلو ع موقع صراحة وفرجيته شو بعتت للجيران😂
قلتلو قوم نكفي السهرة عالبرندة
😂😂
طلعنا عالبرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال عالبرندة ونافخ عضلاته ، وعيونه يمين شمال ، ومن كتر مو شادد رح يطق😂
عالبرندة التانية ابن الجيران لابس بلوز صوف بعز دين الصيف ، بس كرمال عاشقة الأسمر تشوفه 😂
ما في ثواني طلع الحجي ، لابس كلابية بيضا وريحة البارفان واصل عالطابق الرابع ،
قلتلو الحجي الحجي يمكن رايح عالجامع يشوف الطيرة😂😂
قلي : مستحيل ولوه ، من ساعة صلّى العشاء بالبيت
ناداه بالصوت العالي وقال شووووو حجي وين راااااايح
قال عالجامع صلي العشاء
قلو : حجي من ساعة شفتك صليت
رد عليه عمي وقال استغفر الله وأتوب إليه بدي صلي مرتين الك عند عكازتي شي
أنا متتتتتت ضحك 😂 قلتلو شفت بعينك كيف ؟!، هي اثبتلك أنو النساء يلي بتحكوا عنها بنص عقل قادرة تخلي أكبر رجل منكم بلا عقل بالمرة 😂😂😂😂
ودمتم سالمين
😂😂😂
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top