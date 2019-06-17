لا تامن كيدهن

Abodi84
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وحده بتقول:
لك كل ما افتحله لجوزي سيرة أو قصة ، أو أي شي،
بيقلي انتوا النسوان #بنص_عقل
ناقصات عقل ودين ، لا تكملي واسكتي
آخر شي عصبت منو وقلتلو: ع أساس أنتوا أبو العقل الكامل المتكامل ، بربي ما بتعرفوه للعقل غير بكتاب العلوم
قلي : أثبتيلي أنو نحنا هيك طيب
قلتلو ماشي وكل واحد مننا انطعج ومسك جوالو ودار وجهه
كانت الساعة 8 ، بلشت أمسك جوالي وبحبش صفحته عالفيس لقيتو منزل موقع صراحة ، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة الكل منزل هالموقع ، وك حتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة
#فتت ع صفحة جوزي كتبتلو : لك أنا معجبة بلحيتك ريتك تؤبر ألبي بس لو تخففها بتطلع بتشل
#وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار كتبتلو : شو واثق بحاله وشو قلبو قوي ، قلبي بعضلاته دايب مستوي شايفتك من البلكونة
#وبعدا_فتت على صفحة أبن الجيران وكتبتلو : أنا معجبة فيك شفتك مرة بالشتوية لابس كنزة صوف خمري ، أنا خايفة يكون الحساب هاد مو إلك يارب تكون انتا يا رب #عاشقة_الأسمر
#أخر_فتلة_عند_حساب_الحجي أبو جوزي
فتت ع حسابه كتبتلو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالت فترة غيابك ، ولم تعد تزور المسجد ، عسى المانع خير ، مللت انتظارك أمام شرفة منزلي ، لقد اشتقت إلى رؤياك مجددا" المعجبة المجهولة...
بس خلصت وبعد كل مسج بعتو سكرنته ولفيت رجل على رجل
مافي خمس دقايق جوزي ترك موبايله ونط عالمراية وصار يشوف لحيته ويقلي بالله حلوة دقني ؟!
وإذا خففتا ما أحلى بطلع
قايم احلقا ازبط ما
.......
بعد ما حلقا وخففا أنا قلبت ع ضهري أضحك
فرجيتو السكرين وأنو أنا بعتلو ع موقع صراحة وفرجيته شو بعتت للجيران
قلتلو قوم نكفي السهرة عالبرندة
طلعنا عالبرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال عالبرندة ونافخ عضلاته ، وعيونه يمين شمال ، ومن كتر مو شادد رح يطق
عالبرندة التانية ابن الجيران لابس بلوز صوف بعز دين الصيف ، بس كرمال عاشقة الأسمر تشوفه
ما في ثواني طلع الحجي ، لابس كلابية بيضا وريحة البارفان واصل عالطابق الرابع ،
قلتلو الحجي الحجي يمكن رايح عالجامع يشوف الطيرة
قلي : مستحيل ولوه ، من ساعة صلّى العشاء بالبيت
ناداه بالصوت العالي وقال شووووو حجي وين راااااايح
قال عالجامع صلي العشاء
قلو : حجي من ساعة شفتك صليت
رد عليه عمي وقال استغفر الله وأتوب إليه بدي صلي مرتين الك عند عكازتي شي
أنا متتتتتت ضحك قلتلو شفت بعينك كيف ؟!، هي اثبتلك أنو النساء يلي بتحكوا عنها بنص عقل قادرة تخلي أكبر رجل منكم بلا عقل بالمرة
ودمتم سالمين
لك كل ما افتحله لجوزي سيرة أو قصة ، أو أي شي،
بيقلي انتوا النسوان #بنص_عقل
ناقصات عقل ودين ، لا تكملي واسكتي
آخر شي عصبت منو وقلتلو: ع أساس أنتوا أبو العقل الكامل المتكامل ، بربي ما بتعرفوه للعقل غير بكتاب العلوم
قلي : أثبتيلي أنو نحنا هيك طيب
قلتلو ماشي وكل واحد مننا انطعج ومسك جوالو ودار وجهه
كانت الساعة 8 ، بلشت أمسك جوالي وبحبش صفحته عالفيس لقيتو منزل موقع صراحة ، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة الكل منزل هالموقع ، وك حتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة
#فتت ع صفحة جوزي كتبتلو : لك أنا معجبة بلحيتك ريتك تؤبر ألبي بس لو تخففها بتطلع بتشل
#وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار كتبتلو : شو واثق بحاله وشو قلبو قوي ، قلبي بعضلاته دايب مستوي شايفتك من البلكونة
#وبعدا_فتت على صفحة أبن الجيران وكتبتلو : أنا معجبة فيك شفتك مرة بالشتوية لابس كنزة صوف خمري ، أنا خايفة يكون الحساب هاد مو إلك يارب تكون انتا يا رب #عاشقة_الأسمر
#أخر_فتلة_عند_حساب_الحجي أبو جوزي
فتت ع حسابه كتبتلو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالت فترة غيابك ، ولم تعد تزور المسجد ، عسى المانع خير ، مللت انتظارك أمام شرفة منزلي ، لقد اشتقت إلى رؤياك مجددا" المعجبة المجهولة...
بس خلصت وبعد كل مسج بعتو سكرنته ولفيت رجل على رجل
مافي خمس دقايق جوزي ترك موبايله ونط عالمراية وصار يشوف لحيته ويقلي بالله حلوة دقني ؟!
وإذا خففتا ما أحلى بطلع
قايم احلقا ازبط ما
.......
بعد ما حلقا وخففا أنا قلبت ع ضهري أضحك
فرجيتو السكرين وأنو أنا بعتلو ع موقع صراحة وفرجيته شو بعتت للجيران
قلتلو قوم نكفي السهرة عالبرندة
طلعنا عالبرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال عالبرندة ونافخ عضلاته ، وعيونه يمين شمال ، ومن كتر مو شادد رح يطق
عالبرندة التانية ابن الجيران لابس بلوز صوف بعز دين الصيف ، بس كرمال عاشقة الأسمر تشوفه
ما في ثواني طلع الحجي ، لابس كلابية بيضا وريحة البارفان واصل عالطابق الرابع ،
قلتلو الحجي الحجي يمكن رايح عالجامع يشوف الطيرة
قلي : مستحيل ولوه ، من ساعة صلّى العشاء بالبيت
ناداه بالصوت العالي وقال شووووو حجي وين راااااايح
قال عالجامع صلي العشاء
قلو : حجي من ساعة شفتك صليت
رد عليه عمي وقال استغفر الله وأتوب إليه بدي صلي مرتين الك عند عكازتي شي
أنا متتتتتت ضحك قلتلو شفت بعينك كيف ؟!، هي اثبتلك أنو النساء يلي بتحكوا عنها بنص عقل قادرة تخلي أكبر رجل منكم بلا عقل بالمرة
ودمتم سالمين