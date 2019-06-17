لا تامن كيدهن

وحده بتقول:لك كل ما افتحله لجوزي سيرة أو قصة ، أو أي شي،بيقلي انتوا النسوان #بنص_عقلناقصات عقل ودين ، لا تكملي واسكتيآخر شي عصبت منو وقلتلو: ع أساس أنتوا أبو العقل الكامل المتكامل ، بربي ما بتعرفوه للعقل غير بكتاب العلومقلي : أثبتيلي أنو نحنا هيك طيبقلتلو ماشي وكل واحد مننا انطعج ومسك جوالو ودار وجههكانت الساعة 8 ، بلشت أمسك جوالي وبحبش صفحته عالفيس لقيتو منزل موقع صراحة ، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة الكل منزل هالموقع ، وك حتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة#فتت ع صفحة جوزي كتبتلو : لك أنا معجبة بلحيتك ريتك تؤبر ألبي بس لو تخففها بتطلع بتشل#وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار كتبتلو : شو واثق بحاله وشو قلبو قوي ، قلبي بعضلاته دايب مستويشايفتك من البلكونة#وبعدا_فتت على صفحة أبن الجيران وكتبتلو : أنا معجبة فيك شفتك مرة بالشتوية لابس كنزة صوف خمري ، أنا خايفة يكون الحساب هاد مو إلك يارب تكون انتا يا رب#عاشقة_الأسمر#أخر_فتلة_عند_حساب_الحجي أبو جوزيفتت ع حسابه كتبتلو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهطالت فترة غيابك ، ولم تعد تزور المسجد ، عسى المانع خير ، مللت انتظارك أمام شرفة منزلي ، لقد اشتقت إلى رؤياك مجددا"المعجبة المجهولة...بس خلصت وبعد كل مسج بعتو سكرنته ولفيت رجل على رجلمافي خمس دقايق جوزي ترك موبايله ونط عالمراية وصار يشوف لحيته ويقلي بالله حلوة دقني؟!وإذا خففتا ما أحلى بطلعقايم احلقا ازبط ما.......بعد ما حلقا وخففا أنا قلبت ع ضهري أضحكفرجيتو السكرين وأنو أنا بعتلو ع موقع صراحة وفرجيته شو بعتت للجيرانقلتلو قوم نكفي السهرة عالبرندةطلعنا عالبرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال عالبرندة ونافخ عضلاته ، وعيونه يمين شمال ، ومن كتر مو شادد رح يطقعالبرندة التانية ابن الجيران لابس بلوز صوف بعز دين الصيف ، بس كرمال عاشقة الأسمر تشوفهما في ثواني طلع الحجي ، لابس كلابية بيضا وريحة البارفان واصل عالطابق الرابع ،قلتلو الحجي الحجي يمكن رايح عالجامع يشوف الطيرةقلي : مستحيل ولوه ، من ساعة صلّى العشاء بالبيتناداه بالصوت العالي وقال شووووو حجي وين راااااايحقال عالجامع صلي العشاءقلو : حجي من ساعة شفتك صليترد عليه عمي وقال استغفر الله وأتوب إليه بدي صلي مرتين الك عند عكازتي شيأنا متتتتتت ضحكقلتلو شفت بعينك كيف ؟!، هي اثبتلك أنو النساء يلي بتحكوا عنها بنص عقل قادرة تخلي أكبر رجل منكم بلا عقل بالمرةودمتم سالمين