زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
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انتقل الى رحمة الله الرئيس المصري محمد مرسي أمس و هو يحاكم في جلسة خاصة، و قد منعت كاميرات التصوير من تغطية وفاته ،للتذكير فإن محمد مرسي اول رئيس منتخب تعرض لانقلاب من قبل الطاغية السيسي الذي لا علاقة له بالسياسة و قد خان البمين الدستورية و خان رئيسه .
رحل مرسي و هو داخل قفص الاتهام و هو يحاكم من قبل اتباع فرعون ليترك لنا رسالة أن الظلم سيبقى على هذه الأرض و أن الجبابرة لا زالوا يسيطرون عليها و حججهم متنوعة و باطلة .
ان لله و ان اليه راجعون
رحل مرسي و هو داخل قفص الاتهام و هو يحاكم من قبل اتباع فرعون ليترك لنا رسالة أن الظلم سيبقى على هذه الأرض و أن الجبابرة لا زالوا يسيطرون عليها و حججهم متنوعة و باطلة .
ان لله و ان اليه راجعون