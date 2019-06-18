انتقل الى رحمة الله الرئيس المصري محمد مرسي أمس و هو يحاكم في جلسة خاصة، و قد منعت كاميرات التصوير من تغطية وفاته ،للتذكير فإن محمد مرسي اول رئيس منتخب تعرض لانقلاب من قبل الطاغية السيسي الذي لا علاقة له بالسياسة و قد خان البمين الدستورية و خان رئيسه .

رحل مرسي و هو داخل قفص الاتهام و هو يحاكم من قبل اتباع فرعون ليترك لنا رسالة أن الظلم سيبقى على هذه الأرض و أن الجبابرة لا زالوا يسيطرون عليها و حججهم متنوعة و باطلة .

ان لله و ان اليه راجعون