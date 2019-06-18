علي يوسفي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2019
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 502
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر كمية 80 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 15200دج
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- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
تحياتي
متوفر كمية 80 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 15200دج
--------------------------------------------------
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
تحياتي