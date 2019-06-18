طلب وساطة متوفرة كمية 80 دولار بايونير بسعر 190دج

ع

علي يوسفي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
7
النقاط
502
العمر
20
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر كمية 80 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 15200دج
--------------------------------------------------
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
تحياتي
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
79
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top