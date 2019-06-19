مواساة ،، دعواتكم لأبي😭

Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
785
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحوالكم جميعا ،،
..
الأخوة والأخوات الأفاضل،،
أرجو منكم خالص الدعاء بظهر الغيب لوالدي الذي توفي الأربعاء الماضي بعد فترة مرض طويلة ،،
.. ..
سامحوني ،، وفي أمان الله ورعايته ..
..
تقديري ،، وجزاكم الله خيرا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top