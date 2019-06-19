مواساة ،، دعواتكم لأبي😭

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف أحوالكم جميعا ،،

..

الأخوة والأخوات الأفاضل،،

أرجو منكم خالص الدعاء بظهر الغيب لوالدي الذي توفي الأربعاء الماضي بعد فترة مرض طويلة ،،

.. ..

سامحوني ،، وفي أمان الله ورعايته ..

..