مواساة ،، دعواتكم لأبي😭

Autumn leaves
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 19 جوان 2011
- المشاركات
- 785
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- yemen
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحوالكم جميعا ،،
..
الأخوة والأخوات الأفاضل،،
أرجو منكم خالص الدعاء بظهر الغيب لوالدي الذي توفي الأربعاء الماضي بعد فترة مرض طويلة ،،
.. ..
سامحوني ،، وفي أمان الله ورعايته ..
..
تقديري ،، وجزاكم الله خيرا
كيف أحوالكم جميعا ،،
..
الأخوة والأخوات الأفاضل،،
أرجو منكم خالص الدعاء بظهر الغيب لوالدي الذي توفي الأربعاء الماضي بعد فترة مرض طويلة ،،
.. ..
سامحوني ،، وفي أمان الله ورعايته ..
..
تقديري ،، وجزاكم الله خيرا