مقارنة اليوم بالامس

مجرد خواطر .....

مقارنة .....

ما بين اليوم و الامس ليس هناك الفارق الكبير فى التوقيت ....

و لكن اصبح الفارق فى المواقف ....

و بات جدول المقارنات مكتظا بالعناصر اوجه الاختلاف ......

فالمشكلة لم تختلف يوما ما من حيث المسمى و المضمون .....

و لكن اختلفت جوانب المشكلة و عناصرها و دروب التفاعل معها .....

اختلفت فى مدى التلاعب بالكلمات و فن تثبيت المواقف لترسيخ زيف ....

القدرة على غض النظر عن وضوح الرؤى .....

و تعمد اخفاء الاثر ....

اختلفت مشاكل اليوم عن الامس القريب فى تناول المعلومات ....

من امس لليوم باتت المشكلة اعمق .......

و اكبر من تداخلات المرتزقة و فاقدى الهوية ....

امس كانت المشاكل بالاغلبية صريحة و محددة ...

و اليوم حدث بلا حرج مشاكل متفاقمة و قوامها الخبث .....

انها مجرد مقارنة بين مجريات الحياة ....

و اختلاف ايدلوجيات الصراع و الخلاف .....

حتى اصبحنا نفقد المصداقية على مختلف الاصعدة ....

نتلمس فى الدرب واقعة صدق نتحرى فيها بداية و نهاية ....

انها الحياة .....

و افوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد ....