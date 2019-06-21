لماذا الميت لو عاد للحياة من جديد، سيختار الصدقة

قال أهل العلم ﻣﺎ ﺫﻛﺮ المتوفي ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ إلا ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ أثرها بعد موته، فأكثروا من الصدقة فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، وتصدقوا عن موتاكم فإن موتاكم يتمنون الرجوع للدنيا ليتصدقوا ويعملوا صالحاً، فحققوا لهم أمنيتهم، وعودوا أبناءكم على ذلك.





تصدقوا إن الله يجزي المتصدقين، لو علم المتصدق حقّ العلم وتصور أن صدقته تقع في ( يد الله ) قبل يد الفقير، لكانت لذّة المعطي، أكبر من لذة الآخذ.





وبذلك أن الميت لو عاد للحياة من جديد، سيختار الصدقة، وأكبر دليل قول الله تعالي في القرآن الكريم: (ربِ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق)، ولم يقل لأعتمر، أو لأصلي، أو لأصوم.





وكان الإمام ابن القيم أحد أهم علماء المسلمين في القرن الثامن الهجري، قد تحدث عن عن فوائد الصدقة، ورتبهم في درجات كالتالي:





1. الصدقة باب من أبواب الجنه.





2. الصدقة أفضل الأعمال الصالحات، وأفضل الصدقة إطعام الطعام.





3. الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة، وتفك صاحبها من النار.





4. الصدقة تطفيء غضب الرب، وحـر القبور.





5. الصدقة خير ما يهدي للميت وأنفع ما تكون له، ويربيها الله عز وجل.





6.الصدقة تطهـير، وتزكية للنفس ومضاعفة الحسنات.





7. الصدقة سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.





8. الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات.





9. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات.





10. الصدقة من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة.





11. المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها.





12. صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير.





13. المنفقون من صفات المتقين، والصدقة سبب لمحبة عباد الله للمتصدق.





14. الصدقة أمارة من أمارات الجود، وعلامة من علامات الكرم، والسخاء.





15. الصدقة سبب في إستجابة الدعوة وكشف الكربة.





16. الصدقة تدفع الـبـلاء وتسد سـبعـين باباً من السوء في الدنيا.





17. الصدقة تزيد في العـمر، وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.





18. الصدقة عـلاج، ودواء ، وشـفاء.





19. الصدقة تمنع الحـرق، والغـرق، والسـرق، وتمنع ميتة السوء.





20. الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.