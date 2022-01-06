الصدقه تقع في ( يد الله ) قبل يد الفقير

كان الليث بن سعد يتاجر في العسل

وذات يوم رست سفينة له محملة بالعسل وكان العسل معبأ في براميل فأتت له سيدة عجوز تحمل وعائا صغيرا وقالت له ، أريد منك أن تملأ هذا الوعاء عسلا لي فرفض وذهبت السيدة لحالها

ثم أمر الليث مساعده أن يعرف عنوان تلك السيدة ويأخذ لها برميلا كاملا من العسل فاستعجب الرجل وقال له:-

لقد طلبت كمية صغيرة فرفضت وها أنت الآن تعطيها برميلا كاملا

فرد عليه الليث بن سعد ، يا فتى أنها تطلب على قدرها وانا اعطيها على قدري

لو علم المتصدق حقّ العلم وتصور أن صدقته تقع في ( يد الله ) قبل يد الفقير ، لكانت لذّة المعطي أكبر من لذة الأخذ.

هل قرأت عن فوائد الصدقة

ركزوا على رقم 17 ؛ 18 ؛ 19

اسمعوا يا متصدقين انتم ومن يعمل لإيصال الصدقة

1- الصدقة باب من أبواب الجنه.

2- الصدقة أفضل الأعمال الصالحات وأفضل الصدقة إطعام الطعام.

3- الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار.

4- الصدقة تطفيء غضب الرب وحر القبور.

5- الصدقة خير ما يهدي للميت

وأنفع ما تكون له ، ويربيها الله عز وجل.

6- الصدقة تطهير ، وتزكية للنفس ومضاعفة الحسنات.

7- الصدقة سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

8- الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات

9- الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات.

10- الصدقة من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة.

11- المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها.

12- صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير.

13- المنفقون من صفات المتقين والصدقة سبب لمحبة عباد الله للمتصدق.

14- الصدقة أمارة من أمارات الجود وعلامة من علامات الكرم ، والسخاء.

15- الصدقة سبب في إستجابة الدعوة وكشف الكربة.

16- الصدقة تدفع البلاء وتسد سبعين باباً من السوء في الدنيا.

17- الصدقة تزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر.

18- الصدقة علاج ، و دواء ، وشفاء.

19- الصدقة تمنع الحرق ، والغرق، والسرق ، وتمنع ميتة السوء .

20- الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور.