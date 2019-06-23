عرض بيع متوفر 500€ PAYSERA مقابل BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 500€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
€470 محجوزة للأخ @mouradkhenniche
€30 محجوزة للأخ @mahfoud mokrani
108598
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

تنبيهات:

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

*نظرا لكثرة الطلب من الإخوة الكرام الذين ينتظرون فرصة للحجز، لن يتم تمديد الحجز ليوم الإثنين مهما كان السبب
*لتفادي مشاكل الشبكة البريدية أرجو من الإخوة الكرام الدفع صباحا

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
117
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق......
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق......
إضغط للتوسيع...
جزاكم الله من خيره وفضله
 
ع

عمر 10

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2017
المشاركات
28
النقاط
3
محل الإقامة
عنابة
الجنس
ذكر
السلام عليكم

كم متبقي الدفع بريدي موب
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
قال عمر 10:
السلام عليكم

كم متبقي الدفع بريدي موب
إضغط للتوسيع...
أخي الكريم كل المبلغ محجوز المعروض في الموضوعين محجوز حاليا....إذا إنتهى اليوم ولم يدفع أحدهم سأراسلك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top