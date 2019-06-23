السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 500€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

€470 محجوزة للأخ @mouradkhenniche

€30 محجوزة للأخ @mahfoud mokrani



ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

تنبيهات: ​



-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء -بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

*نظرا لكثرة الطلب من الإخوة الكرام الذين ينتظرون فرصة للحجز، لن يتم تمديد الحجز ليوم الإثنين مهما كان السبب

*لتفادي مشاكل الشبكة البريدية أرجو من الإخوة الكرام الدفع صباحا