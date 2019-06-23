وضع الموضوع مع الحجوزات ؟؟؟؟؟؟؟؟لمادا ؟؟؟؟

ارى انه في الاصل ان تبيع دون المرور من المنتدي بطريقتك هته

الاصل ان تضع الموضوع الجديد و الدي يصل الاول ياخد حجزه

لا نبيع و لا نشتري هكدا مسبقا



هدا رايي وارجوا ان تتقبل مروري بصدر رحب