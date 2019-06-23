عرض بيع متوفر 270€ PAYSERA مقابل BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
270.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 270€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
€84 محجوزة للأخ @Mourad ljn
€50 محجوزة للأخ @amijne
€50 محجوزة للأخ @yasser301
€40 محجوزة للأخ @sofianecimo
€26 محجوزة للأخ @elmilia2020
€20 محجوزة للأخ @yassine05
108599
ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

تنبيهات:

-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

*نظرا لكثرة الطلب من الإخوة الكرام الذين ينتظرون فرصة للحجز، لن يتم تمديد الحجز ليوم الإثنين مهما كان السبب
*لتفادي مشاكل الشبكة البريدية أرجو من الإخوة الكرام الدفع صباحا

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
117
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.....
 
ilyasmgb

ilyasmgb

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 مارس 2019
المشاركات
137
النقاط
507
العمر
29
محل الإقامة
biskra/tolga
الجنس
ذكر
صباح الانوار اخي نعيم
احجز لي 27 اورو من فضلك
 
SAA RADHWANE

SAA RADHWANE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 فيفري 2019
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
OULED BRAHAM
الجنس
ذكر
صباح الخير اخي
احجز لي 20اورو من فضلك
 
M

mesbah2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أفريل 2016
المشاركات
72
النقاط
3
وضع الموضوع مع الحجوزات ؟؟؟؟؟؟؟؟لمادا ؟؟؟؟
ارى انه في الاصل ان تبيع دون المرور من المنتدي بطريقتك هته
الاصل ان تضع الموضوع الجديد و الدي يصل الاول ياخد حجزه
لا نبيع و لا نشتري هكدا مسبقا

هدا رايي وارجوا ان تتقبل مروري بصدر رحب
 
A

amijne

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 ديسمبر 2018
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تم استلام الرصيد. شكرا على السرعة في التعامل.
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
@amijne
تم الدفع لك أخي الكريم
نهارك سعيد
 
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,166
النقاط
83
الجنس
ذكر
@Mourad ljn
تم الدفع لك أخي الكريم
نهارك سعيد
 
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