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مرحبا بالجميع
متوفر 270€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
€84 محجوزة للأخ @Mourad ljn
€50 محجوزة للأخ @amijne
€50 محجوزة للأخ @yasser301
€40 محجوزة للأخ @sofianecimo
€26 محجوزة للأخ @elmilia2020
€20 محجوزة للأخ @yassine05
ملاحظات:
مرحبا بالجميع
متوفر 270€ PAYSERA مقابل 220دج للأورو
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
€84 محجوزة للأخ @Mourad ljn
€50 محجوزة للأخ @amijne
€50 محجوزة للأخ @yasser301
€40 محجوزة للأخ @sofianecimo
€26 محجوزة للأخ @elmilia2020
€20 محجوزة للأخ @yassine05
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
تنبيهات:
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
*نظرا لكثرة الطلب من الإخوة الكرام الذين ينتظرون فرصة للحجز، لن يتم تمديد الحجز ليوم الإثنين مهما كان السبب
*لتفادي مشاكل الشبكة البريدية أرجو من الإخوة الكرام الدفع صباحا
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع