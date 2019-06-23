بعض الأماكن الغريبة والجميلة حول العالم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لكوكب الأرض طبيعة خلابة وتضاريس متنوعة تميزه عن باقي الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وفيه الكثير من المناطق والأماكن والمشاهد التي تتمتع بجمال غريب يكاد لا يصدّق. بعض من هذه الأماكن تشكلت بفعل الجنس البشري واختلاف ثقافاته ومعتقاداته وأنماط حياته، ولكن البعض الآخر تشكل بفعل ظواهر طبيعية فريدة مما جعلها من أجمل وأغرب الأماكن التي يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم، ونذكر منها التالي:

لكوكب الأرض طبيعة خلابة وتضاريس متنوعة تميزه عن باقي الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وفيه الكثير من المناطق والأماكن والمشاهد التي تتمتع بجمال غريب يكاد لا يصدّق. بعض من هذه الأماكن تشكلت بفعل الجنس البشري واختلاف ثقافاته ومعتقاداته وأنماط حياته، ولكن البعض الآخر تشكل بفعل ظواهر طبيعية فريدة مما جعلها من أجمل وأغرب الأماكن التي يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم، ونذكر منها التالي:

تقع جبال فينيكونكا أو جبال قوس قزح على ارتفاع 5200 متر عن سطح البحر في جبال الأنديز في بيرو، وتعتبر من أغرب الأماكن حول العالم ومن أفضل الوجهات السياحية في أمريكا اللاتينية، وهي من الوجهات مفضلة لعشاق الطبيعة وتسلق الجبال. ويعزى سبب الألوان المختلفة في هذا الجبل إلى تآكل الحجارة الرسوبية، وقد صنفتها شبكة ناشيونال جيوغرافيك ضمن الأماكن المئة التي يجب على الناس زيارتها في العالم.

2- ممر العمالقة

يقع ممر العمالقة في مقاطعة أنترم على الساحل الشمالي الشرقي من أيرلندا الشمالية، وهو عبارة عن منطقة تتألف من أكثر من 40,000 عمود من البازلت المتداخلة فيما بينها والناجمة عن ثوران بركاني قديم. وقد تم ضم ممر العمالقة إلى قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1986، كما أدرج بوصفه محمية طبيعية وطنية سنة 1987 من قبل وزارة البيئة في أيرلندا الشمالية. وقد تعرف السياح للمرة الأولى على ممر العمالقة خلال القرن التاسع عشر، ولا يزال إلى اليوم يستقبل آلاف الزوار القادمين من كل أنحاء العالم للتعرف على واحدة من أغرب الاماكن في العالم.

3- جبال تيانزي

تقع جبال تيانزي في منطقة تشانغجياجيه بمقاطعة هونان بالصين الشعبية، وتتكون هذه الجبال من صخور حجر رملي وأحجار الكوارتز التي شكلت المنحدرات الجبلية الساحرة. وتعتبر المنطقة من بين أفضل وأغرب الأماكن في العالم حيث أنها محاطة بالحدائق والغابات الوطنية، ويقصدها الكثير من محبي الطبيعة طوال العام. وقد زادت شهرتها على الصعيد العالمي بعد فيلم أفاتار، علماً بأن المخرج استوحى منها تصميم جبال باندورا.

4- خطوط نازكا

تقع خطوط نازكا في صحراء نازكا جنوب بيرو وهي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة التي تمتد على هضبة قاحلة مساحتها تفوق 80 كيلومتر بين بلدتي نازكا وبالبا على مسافة 400 كم من جنوب ليما. وتمثل هذه الخطوط أشكال لحيوانات وطيور يعتقد أنها تعود لحضارة نازكا بين عامي 400 و 650، وقد أدرجتها منظمة اليونسكو سنة 1994 ضمن مواقع التراث العالمي. وتستقطب السياح من كل أرجاء العالم لكونها من أجمل وأغرب الأماكن التي يمكن للمرء زيارتها.