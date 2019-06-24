《قصة مضحكة 》دخل على زوجة جاره وهي نائمةيقول "ابو صقر" كانت البيوت من طين ومتشابها ومتلاصقةوفي يوم من الايام قلت لزوجتيسيأتونا ضيوف على العشاء...وطلبت منها تجهيز كل شي قبل مجيئ الضيوف.يقول الزلمة "ابو صقر" :رحت للمزرعة لآتي ببعض الأغراض ورجعت بعد آذان المغرب،وعندما دخلت البيت ،وكانت المفاجئة حيث وجدتها نائمة .ومن شدة غضبي أخذت عصى وضربتها بكل قوتي من شدة القهر...لحين ما هريت بدنا من الضرب.وخرجت غضبانا وعندما...انتبهت ووجدت أن البيتالذي دخلته ليس بيتي!بل هو بيت جاري !وانا دخلته بالخطأ !والمرأة التي ضربتها زوجة جاري....¡يقول تفاجأت مما فعلت وطلعت لبيتي ولقيت زوجتي جهزت كل شي تنتظرنييقول والضيوف في الداخلوضيفتهم وانا مقهور ووجهي مقلوب ومتضايق من الخطأ الذي فعلتهوتناول الضيوف الطعام وتسامرنا وذهب الضيوف.جلست بعدها ثلاثة أيام في البيت ضيق الصدر أنتظر جاري أظنه سيأتيني يشتكي مما فعلت لزوجته.!لكنه لم يأتيني!!!بعدها ذهبت لسوق الذهب واشتريت طقم ذهب، وذهبت إلى جاري وطرقت الباب على جاري وقلت له القصة ...وقلت هذا الذهب ارضاءا لزوجتك عن الضرب التي جائتها مني.قال جاري : والله ماعلمت القصة إلا منك الآن!!لكن منذ ثلاثة أيام انا مستغرب !!!زوجتي تغيرت تماما واصبحت تهتم بشغل البيت وتقوم بتلبية كل احتياحاتي..ولا تنام قبل ان تعد لي العشاء ...ليتك كل أسبوع تدخل وتجلدها...خذ ذهبك ولا تفسد ما فعلته...كثر الله خيرك زين ما فعلت- تليفون ابو صقر موجود عندي لمن يريده لوجه االلهمنقول