عرض بيع متوفر 500$ SKRILL مقابل BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ SKRILL مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
108705
ملاحظات:
-عمولة الإرسال %1.45 يتحملها المشتري
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
85
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق........
 
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Jakki85

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
Setif
الجنس
ذكر
السلام عليكم خويا احجزلي 200 دولار صافية وكم ادفع لك صافية مع العمولة
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
@Jakki85
أخي الكريم لتصلك 200$ صافية يجب حجز 202.9$ مقابل 39565دج
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
@Jakki85
لك ذلك أخي الكريم
محجوز لك 202.9$ مقابل 39565دج
تم إرسال معلومات الدفع عبر المحادثة......صباحا سيحولها لك المشرف عند دخوله إن شاء الله
 
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Jakki85

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
Setif
الجنس
ذكر
يرجى ارسال معلومات الدفع اخي
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
قال Jakki85:
يرجى ارسال معلومات الدفع اخي
إضغط للتوسيع...
تم إرسال معلومات الدفع عبر المحادثة......صباحا سيحولها لك المشرف عند دخوله إن شاء الله
 
J

Jakki85

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
32
النقاط
3
العمر
22
محل الإقامة
Setif
الجنس
ذكر
اوك خويا
قال NAIM 2093:
@Jakki85
لك ذلك أخي الكريم
محجوز لك 202.9$ مقابل 39565دج
تم إرسال معلومات الدفع عبر المحادثة......صباحا سيحولها لك المشرف عند دخوله إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
قال NAIM 2093:
@Jakki85
لك ذلك أخي الكريم
محجوز لك 202.9$ مقابل 39565دج
تم إرسال معلومات الدفع عبر المحادثة......صباحا سيحولها لك المشرف عند دخوله إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
المبلغ المحجوز: 202.9$
المبلغ المتبقي: 297.74$
 
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sofbossss86

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جوان 2019
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
tiaret
الجنس
ذكر
السلام عليكم عندي حساب سكريل أورو ممكن تبعتلي قيمة 100 أورو
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
قال sofbossss86:
السلام عليكم عندي حساب سكريل أورو ممكن تبعتلي قيمة 100 أورو
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ممكن لكن البنك يأخذ عمولة على 3.99% على التحويل من الدولار الأمريكي إلى الأورو.....كما يظهر في الصورة
يعني ستدفع عمولة التحويل من الدولار إلى الأورو 3.99%+عمولة الإرسال 1.45%
يعني كليا يجب إرسال حوالي 111.05$
 

المرفقات

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    220.6 KB المشاهدات: 2
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sofbossss86

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 جوان 2019
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
tiaret
الجنس
ذكر
قال NAIM 2093:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ممكن لكن البنك يأخذ عمولة على 3.99% على التحويل من الدولار الأمريكي إلى الأورو.....كما يظهر في الصورة
يعني ستدفع عمولة التحويل من الدولار إلى الأورو 3.99%+عمولة الإرسال 1.45%
يعني كليا يجب إرسال حوالي 111.05$
إضغط للتوسيع...
البنك ياخد 1/ على التحويل ما بين الحسابات
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
@sofbossss86
المعذرة أخي سفيان أخطأت في الحساب
حسب أسعار العملات في هذه اللحظة....100.02 أورو تعادل 113.7دولار أمريكي
كما ذكرت قبل لحظات بنك سكريل يفرض عمولتين في هذه الحالة:
*%3.99 للتحويل من الدولار للأورو+1.45% للإرسال.....المجموع هو 5.44% من المبلغ المرسل أي 6.18$
يعني يجب حجز 119.88$ لتصلك 100 أورو صافية أو زائدة ببعض السنتات
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
@sofbossss86
تفضل هذا الموقع الرائد في حساب أسعار العملات وغيرها

XE - The World's Trusted Currency Authority: Money Transfers & Free Exchange Rate Tools

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أخبرني كم يقدر المبلغ الصافي الذي تريده أن يصلك بالأورو....لأعطيك قيمة المبلغ المستوجب حجزه بإحتساب مجموع العمولات
 
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NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,341
النقاط
83
الجنس
ذكر
@sofbossss86
لا البنك يأخذ 1.45% على الإرسال من حساب إلى حساب و 3.99% على تحويل العملات
تأكد عبر الصورة أو الرابط...أو مواضيع البيع للباعة الآخرين

Frais

Avec Skrill, vous pouvez faire plus et payer moins quand vous envoyez et recevez de l’argent. Pour les transferts d’argent en ligne, nos frais restent faibles et totalement transparents.
www.skrill.com www.skrill.com
108753
 
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