عرض بيع متوفر 500 اورو بايسيرا/Paysera مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
225.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,903
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ربي يتقبل صيامكم وقيامكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو= 225 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
130
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم


تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,903
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top