عاجل.. : وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي

الخبر غير مؤكد بعد من الجهات الرسمية في البلاد (تونس)الخبر انتشر في كواليس الصحافة التونسية فقطو حسب رئيس الحكومة التونسية "يوسف شاهد" أنه قام بزيارة الرئيس بالمستشفى قبل حوالي ساعة بتقريب 14:00 بعد انتشاء هذه الاخبار و قال انه حقا الرئيس في حالة حرجة لكنه لازال على قيد الحياة و هو تحت العناية و متابعة مع الاطباء...المصدر الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة