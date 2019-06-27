عاجل.. : وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,881
النقاط
666
الجنس
ذكر
أعلنت مصار برلمانية تونسية، منذ قليل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حسبما ذكرت قناة ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل.



وقد أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية



ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.108818
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,843
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه
رحم الله الفقيد في الانفجار واسكنه فسيح جنانه
ربي يشفي الجرحى
ويحمي اخوتنا التوانسة
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,670
النقاط
171
الجنس
ذكر
الخبر غير مؤكد بعد من الجهات الرسمية في البلاد (تونس)
الخبر انتشر في كواليس الصحافة التونسية فقط
و حسب رئيس الحكومة التونسية "يوسف شاهد" أنه قام بزيارة الرئيس بالمستشفى قبل حوالي ساعة بتقريب 14:00 بعد انتشاء هذه الاخبار و قال انه حقا الرئيس في حالة حرجة لكنه لازال على قيد الحياة و هو تحت العناية و متابعة مع الاطباء...

المصدر الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة
https://www.facebook.com/Youssefchahedofficiel/photos/a.1626470624258684/2283293578576382
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,670
النقاط
171
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
مفهمنا والو القنوات الجزائرية اعلنت الخبر!
على كل حال نتمنى ان يكون الرئيس بخير
إضغط للتوسيع...
للاسف الخبر اول من نشره هم الصحافة الجزائرية و كانت الصباقة لنشره قبل التاكد منه و كلامي لا يعني ان السيد لازال حي او ميت لكن و كان الاجدر التحلي بالمصداقية و روح المسؤولية و التأكد من مصدره في نقل الخبر لكن للاسف الصحافة الجزائرية لا تزال بعيدة جد البعد عن الاحترافية و يبقى هذا رأيي الشخصي.
هذه الخرجات هي تشنج العلاقات بين الاشقاء فقط
و هاهو رد اعلامي تونسي على الخبر: سمير الوافي يهاجم الاعلام الجزائري بعد نشره لخبر وفاة السبسي..التفاصيل

- الاعلام الجزائري بعضه حتى لا نجمع كان له الحصة الكبيرة من تعتيم صورة وضع البلاد بدل المساهمة في التحري لكشف الفساد حيث اختارو الوقوف وراء رجال الاعمال الفاسدين لا لسبب الا لأنهم يمولون لهم قنواتهم و جرائدهم...
- كما ان الاعلام الجزائري ابدع في مهاجمة الشيخ رابح سعدان و بعده حليلوزيتش مرورا وصولا لماجر و ختموها بجمال بلماضي. و كانو السبب الاول لتراجع مستوى المنتخب الجزائري بشحن الجماهير بعناوين الصحف البراقة التي تهاجم المدربين. و في الاخير يقولك لماذا بلماضي غلق المباراة الودية للمنتخب لأنه يعرف مستوى استديهات النقاش الاعلام...

على كل حسب المصادر الرسمية للدولة التونسية لحدود الساعة الرئيس التونسي لازال في المستشفى و نتمنى له الشفاء.
و نتمنى من الاعلام الجزائري الارتقاء قليلا بالاحترافية قبل نقل الخبر بدل التركيز على جلب نسب مشاهدة و اسبقية لنقل الكاذب...
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,843
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال 4algeria.com:
للاسف الخبر اول من نشره هم الصحافة الجزائرية و كانت الصباقة لنشره قبل التاكد منه و كلامي لا يعني ان السيد لازال حي او ميت لكن و كان الاجدر التحلي بالمصداقية و روح المسؤولية و التأكد من مصدره في نقل الخبر لكن للاسف الصحافة الجزائرية لا تزال بعيدة جد البعد عن الاحترافية و يبقى هذا رأيي الشخصي.
هذه الخرجات هي تشنج العلاقات بين الاشقاء فقط
و هاهو رد اعلامي تونسي على الخبر: سمير الوافي يهاجم الاعلام الجزائري بعد نشره لخبر وفاة السبسي..التفاصيل

- الاعلام الجزائري بعضه حتى لا نجمع كان له الحصة الكبيرة من تعتيم صورة وضع البلاد بدل المساهمة في التحري لكشف الفساد حيث اختارو الوقوف وراء رجال الاعمال الفاسدين لا لسبب الا لأنهم يمولون لهم قنواتهم و جرائدهم...
- كما ان الاعلام الجزائري ابدع في مهاجمة الشيخ رابح سعدان و بعده حليلوزيتش مرورا وصولا لماجر و ختموها بجمال بلماضي. و كانو السبب الاول لتراجع مستوى المنتخب الجزائري بشحن الجماهير بعناوين الصحف البراقة التي تهاجم المدربين. و في الاخير يقولك لماذا بلماضي غلق المباراة الودية للمنتخب لأنه يعرف مستوى استديهات النقاش الاعلام...

على كل حسب المصادر الرسمية للدولة التونسية لحدود الساعة الرئيس التونسي لازال في المستشفى و نتمنى له الشفاء.
و نتمنى من الاعلام الجزائري الارتقاء قليلا بالاحترافية قبل نقل الخبر بدل التركيز على جلب نسب مشاهدة و اسبقية لنقل الكاذب...
إضغط للتوسيع...
بالفعل الاعلام الجزائري زودها
ومثل هذه الاخبار تشوه صورة الجزائر أمام العالم ياليتهم يتعاملون باحترافية أكثر
بارك الله فيك للتوضيح
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top