عاجل وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

ناصر dz

ناصر dz

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قالت رئاسة الجمهورية في تونس إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي توفي صباح اليوم الخميس في المستشفى العسكري بتونس.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع فيسبوك خبر وفاة السبسي،وجاء فيه: "وافت المنية صباح اليوم الخميس... على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

كان السبسي قد نقل إلى المستشفى العسكري أمس الأربعاء بعد إصابته بوعكة صحية.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة"1564051838710.png
 
sami44

sami44

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رحمه الله واسكنه فسيح جناته
بورك فيك اخي ناصر دائما مع السبق الاخباري
تقديري لك
 
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