الحدائق العائلية للكبار والصغار سلسلة نترباو gاع

ان شاءالله راكم بخير وعافية

سلسلة نترباو gااااع

كغيرها من السلاسل التي تقدم في اللمة

هي سلسلة بسيطة من خلالها سأحاول التسليط الضوء على بعض الظواهر التي تستحق التقويم والمعالجة في مجتمعنا

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾





موضوعي اليوم على الحدائق العائلية



لي تروحلها العائلات الجزائرية باه تحوس وتبدل جو خاصة في فصل الصيف

بما أنها العطلة الصيفية

مالاحظتو انو هاد المرافق في عدة ولايات تشترك في الاستغلال للمواطن الجزائري



قلنا الباركينغ باه سيارتك تكون في امان معليهش

قلنا حق التيكي تاع الدخول كيف كيف عادي



أما أنك تلقى مثلا : لاكرام يدير 4 آلاف عندهم

وفي الحانوت البرا تلقاه ألفين و5 !

التاي..الكاوكاو والسقايط هادي كيف كيف تلقاها زايدة على الاقل الف



ولي حبسلي راسي كامل

ألعاب الاطفال الاستغلالية من جيهة



ارخس وحدة فيهم ب 5 آلاف



مثلا كيما هادي تاع القفز 10 آلاف ويحسبلك بالوقت

ومن جيهة أخرى عدم الحماية والقيام بالرقابة :



لي مسؤول عليهم يشد عليك الدراهم وخلاص

ميهموش في ابنك يطيح ولايعفسوه



كيما هادي اللعبة تاع القفز يحطو فيها الاطفال من اعمار مختلفة

كي جينا نريكلاميو معجبوش الحال

قنالو كيفاه طفلة 3 سنين حاطها مع دراري 10 سنين و12 سنة

راهم يطيحو عليها يقتلوها

قالنا نورمال تبكي شوي وتسكت وكان كثرت تتكسر !



هادي لعبة النط والتزحلق ايضا

لقيت فيها عدة سلبيات وعدم رقابة من المسؤول عليها

لانو الاطفال الكبار يعفسو الصغار

او يطيحو عليهم يكسروهم

وصاحب اللعبة يرفض وضع الصغار وحدهم والكبار وحدهم

لانو يشوف فيهم دراهم وتم تم يخرجهم ويحط مجموعة أخرى



عامة شفت انو الاشخاص لي حاطينهم

مهمش اهل للرقابة او المسؤولية وكاين منهم حتى لانظلمهم جميعا لي ميعرفش حتى يهدر

وانو الطفل كون يطيح ولايتكسر والديه لي يتحملوا المسؤولية



والحاجة الأخرى الشعب لي قاعد في هاد الحدائق

علاه ترمي في الوسخ بالرغم من انو كاين قدامك حاويات القمامة ؟

عيب كبير تاكل وتطيش

وتوسخ الدنيا مام وين يلعبو الاطفال تلقى البقايا تاع صاشيات الحلوى والزريعة ..تشوه المنظر

نرجعو الآن للب الموضوع

حنى كشعب حاب التغيير

علاه منغيروش انفسنا قبل ؟

قبل منرفعوا شعار يتنحاو gاع