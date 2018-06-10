يومِـيآتـي فِي رمضَــآن { 2 } معَ حروفٌ تآئِهـة ~





السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بالجميع اعضاء و زوار في سلسلة يومياتي في رمضان



هي سلسلة ستكون في آخر ايام رمضان { العشر الاواخر } مع مجموعة من الاعضاء نتعرف من خلالها على يومياتهم في رمضان

و كيفية قضاء اوقاتهم فيه





و ثاني ضيف لنا في هذه السلسلة هي الاخت @حروف تائهة و لي قبلت دعوتي بصدر رحب

فكل الشكر للاخت على تلبيتها لدعوتنا



و الان نخليكم تشوفوا يوميات عضوتنـا الرائعة







عآشقة الجنة :



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اهلا و سهلا بك اختي زكية معانا في سلسلة يومياتي في رمضان

و صحا فطورك



ان شاء الله تعجبك القعدة و تكوني مرتاحة معانا



حروف تائهة :



و عليكم السلام و رحمة الله

اهلا بيك اختي أسماء صحا فطورك

مشكورة على الإستضافة و ان شاء الله نكون ضيفة خفيفة عليكم ههه













عآشقة الجنة :



الله يسلمك حبيبتي و نتي زادا

ضيفتنا الكريمة كاين بزاف اعضاء ميعرفوكش ممكن لمحة صغيرة على شكون هي زكية ؟!



حروف تائهة :



الله يسلمك غاليتي

ههه للي مايعرفنيش ياسيدي

اسمي زكية 23 سنة .. ميترة و نص .. 46 كيلو ههه

ايه و راني لسع متخرجة ماستر بيولوجيا ههه







عاشقة الجنة :



الله يبارك مشاء الله حبيبتي ربي يوفقك و مزيد من النجاحات ان شاء الله



الاخت زكية لكل واحد فينا ذكريات مع الطفولة خاصة طفولتنا في رمضان احكيلي شوية على المشاكسات لي درتيهم !؟

و اول نهار صمتيه كيف كان شعورك ؟!

و بلا مننساو اهم حاجة و لي هي القراية في رمضان ؟!



حروف تائهة :

يبارك فيك ان شاء الله ربي يحفظك

انا نشاكس صح من طفولتي لحد الآن مشاكسة ههه

بصح في رمضان لالا لأنو الوالدة تقولي نبقى مريحة باه نقدر نكمل النهار

أما بداياتي مع الصوم كنت نصوم نص نهار و كنت انا و خويا نتبادلو نهار بنهار

اول يوم صمت حسيت بهيبة الصوم و حسيت روحي كبرت ههه

اذا ماخانتنيش الذاكرة كنت نقرا في المتوسط مين كان رمضان يطيح وقت لقراية

كنت نتعب و أكثر حاجة اتعبني الجوع ههه بصح كانت اوقات حلوة كنا في آخر النهار نودعو المعلمين و نقولولها صحا فطوركم











عآشقة الجنة :



الاخت زكية انت من النوع لي يغلبوا رمضان ولا لالا ؟

و واش هو برنامجك في رمضان ؟





الان نروحو للاجواء الرمضانية عندكم

واش هي عادات المنطقة تاعكم في رمضان ؟ و هل مزلتو متمسكين بيهم ؟

و واش هو طبقكم المشهور ؟



حروف تائهة :

- ههه بصراحة انا لعشية يغلبني ههه بيا نستنفذ طاقتي قاع

اما برنامجي هذا العام تبدل بسبب المذكرة و زيد مالتزمتش بيه مليح

الصباح في الجامعة و كي نرجع نكون تعبانة ايا نقيل ههه

لعشية الكوزينة و كي نكمل نقرا واش نقدر من القرآن الكريم

بعد لفطور و لماعن طبعا ههه نصلي التراويح و في السهرة نبقا نكتب في الميموار حتان السحور و بعد الفجر نرقد و هكذا كل يوم ههه



- العادات عندنا في العشر الأواخر كل ليلة أحادية يعني ليلة (21_ 23_ 25_ 27_ 29)

الامهات يطيبو الكسكسي باللحم و يوزعوه على الجيران و الحباب و كاين لي يبعثو للمساجد .. رحمة على الوالدين و لا على أي غالي تحت التراب

هذي حنا في المنطقة تاعنا مازال متمسكين بيها

و كاين ( طاب ولا مازال) هذي لولاد الصغار يدورو على الديار و من كل دار ياكلو شويا تاع الكسكسي

و كل ما يوصلو لباب كاش دار يبدو يدقو و يغنو

( طاب ولا مازال .. كان طاب هاتوه .. كان مازال نزيدو شويا و نجوه)

هذي كاين مناطق مازالو محافظين عليها بصح في المنطقة تاعي والو



-طبقنا المشهور عندنا التشيشة لي هي شربة لفريك هذيك ماتخطاناش قاع في رمضان

و كاين الكسكسي ثاني نطيبوه ياسر







عآشقة الجنة :



الاخت زكية نروحو ضركا للكوزينة



ههل انت من النوع لي يشارك بقوة في رمضان في الكوزينة ولا لالا ؟

و اذا نعم واش هوما الاطباق الرمضانية لي تعرفي تطيبيهم و تحبيهم ؟

و تفضلي تطيبي الاطباق التقليدية ولا تنوعي ؟



هذا العام كان مختلف بحكم تخرجتي و مبروك عليك بالمناسبة هذا الشيء اثر على علاقتك بالمطبخ ولا لالا ؟



حروف تائهة :

ايه بطبيعة الحال نشارك و بقوة ههه

نعرف نطيب المحاشي و الطواجن نموت عليهم ههه و ثاني لمحاجب ههه

نحب النوع مانحبش نبقى دايما في نفس الأنواع

الله يبارك فيك حبيبتي لعقوبة ليك ان شاء الله

هههه ياحسراااه ههه ماما مسكينة شحال صبرت عليا ههه و نا كل يوم نرجع تعبانة ايا تقولي روحي ريحي ههه ربي يحفظهالي ان شاء الله ههه









عآشقة الجنـة :



الله يبارك عليك الفحلة كل صبع بصنعة

و ربي يحفظلك الوالدة و يطول في عمرها



نكملوا مع المأكولا واش تحبي : قلب اللوز ولا زلابية ؟ و علاش ؟

و واش هوما التحليات لي تحبي تاكليهم في السهرة ؟



ختي زكية نتي من النوع لي يسهر في رمضان ولا لالا ؟ و واش هي نصيحتك للي يرقدو في نهار رمضان ؟

تصلي التراويح في المسجد ولا في الدار و واش هو شعورك و نتي تصليها ؟



و بما انو العيد قرب واش هي الحلويات لي راح تخدميها ان شاء الله ؟





حروف تائهة :

- الله يبارك فيك ان شاء الله

امين و يحفظ كل امهات المسلمين

الزلابية ههه ماكانش علاه ههه ذوق فقط

لي تجي قدامي ناكلها ههه

ايه في رمضان مانرقد غير بعد الفجر بصح لازمني نقيل مبعد



- نقوللهم ربي يهديكم

رمضان غير شهر امالا ماتفوتوش الفرصة عليكم

استغلوه في الذكر و الدعاء النوم لاحقين عليه باقي العام



- نصلي التراويح في الدار لأنو صلاة المرأة في بيتها

و أكيد ماكانش شعور يضاهي شعور قيام الليل

يفوت الوقت و نا بين يدي المولى ماكانش أمان و طمأنينة أكثر من هاك الحمد لله



- بصراحة مازال ماقررناش واش نحضرو للعيد

كاين ياسر اقتراحات ههه كاين العرايش ممكن و التشاراك ثاني

و المشوك و أنواع صابلي





عآشقة الجنة :



و لله الحمد حبيبتي

صدقتي مكاش شعورك كيف الصلاة و قيام الليل و طاعة الله عز و جل

الاخت زكية نشكرك بزاف على قبول الدعوة و كنتي ضيفة خفيفة عليا و ان شاء الله تكوني خفيفة على الاعضاء

نتمنى انك تقدمي نصيحة للاخوة و الاخوات لي معانا في المنتدى في اي مجال تحبي

و في الاخير نقولوك صحـــــــــــا عيدك و كل عام و انت و العائلة بخير

و نورتينا و شكرا مرة اخرى

في امان الله



حروف تائهة :





الشكر ليك غاليتي أسماء على الدعوة

و ان شاء الله الأعضاء تعجبهم القعدة

نقول لخاوتي و اخواتاتي استغلو العشر الأواخر راهي فيها ليلة خير من ألف شهر

الله يسلمك حبيبتي و عيدكم مبارك و سعيد

و كل عام و انت و كل أعضاء اللمة بألف خير ان شاء الله

يعطيك الصحة على السهرة الزينة

و مشكورة مرة اخرى على الدعوة

في حفظ المولى