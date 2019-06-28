اجعـــل بيتك مختلفـــا

soma Tra
:: عضو منتسِب ::
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صبـــــاحكم / مســـــاءكم
فــــل وجــوري
الرسم من أهمّ الفنون التي يُقبل البشر عليها
وهو يظهر جمال النفس على الورق أو الحائط
ثقافة رسم على حائط المنزل ليست موجودة عندنا
أو ربما هي كذلك لكن ليست منتشرة
هنا سأضع بعض الأفكار للرسم في البيت
هذه الرسومات ستجعل البيت أكثر جمالا و نبضا بالحياة
سأبدأ من اليـــوم بوضع سلسلة من الموضوعات
حول تزيين البيت
أول موضوع سيكون عن الرسم بجانب مقبس الكهرباء
خاصة أنه موجود في كل مكان في المنزل
أتمنى أن ينــال الموضوع اعجابكم
و باركـ الله فيكــم
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