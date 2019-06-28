اجعـــل بيتك مختلفـــا

موضوع قيم وافكار جميلة جدا اعجبتني

اتمنى ان تكون هذه سلسلة متجدده

كل مرة نشوف فيها موضوع جديد

انا متابعوانتضر منك كل جديد

الرسم يعطي ر ونقا وجمالية خاصة الحائط

مع العلم اننا نقوم بهذ الاعمال في مجال الطلاء لكن ليس بالقلم نستعمل البوشوار

في اغالب الاحيان يكون الرسم او الوشم

في نهاية الحائط في الاعلى ما انو هناك بوشوار نستعمله في الصالون تعلى اجانب في الاماكن التي لا يوجد بها اثاث حتى تضهر وتكون اضافة للديكور

وهذ الرسومات ضرورية في غرف الاطفال

تخلي الطفل يتعلق بغرفته ويرتاح اكثر

اما ما ادرجته في الموضوع اعجبني لأنه خاص بالمقابس الكهربائية فقط

تقديري لك