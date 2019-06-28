اجعـــل بيتك مختلفـــا

soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
12
النقاط
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العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى

مشاهدة المرفق 108829


108843

صبـــــاحكم / مســـــاءكم
فــــل وجــوري

الرسم من أهمّ الفنون التي يُقبل البشر عليها
وهو يظهر جمال النفس على الورق أو الحائط
ثقافة رسم على حائط المنزل ليست موجودة عندنا
أو ربما هي كذلك لكن ليست منتشرة
هنا سأضع بعض الأفكار للرسم في البيت
هذه الرسومات ستجعل البيت أكثر جمالا و نبضا بالحياة
سأبدأ من اليـــوم بوضع سلسلة من الموضوعات
حول تزيين البيت
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أول موضوع سيكون عن الرسم بجانب مقبس الكهرباء
خاصة أنه موجود في كل مكان في المنزل




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أتمنى أن ينــال الموضوع اعجابكم
و باركـ الله فيكــم
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آخر تعديل بواسطة المشرف:
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,698
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
موضوع قيم وافكار جميلة جدا اعجبتني
اتمنى ان تكون هذه سلسلة متجدده
كل مرة نشوف فيها موضوع جديد
انا متابعوانتضر منك كل جديد
الرسم يعطي ر ونقا وجمالية خاصة الحائط
مع العلم اننا نقوم بهذ الاعمال في مجال الطلاء لكن ليس بالقلم نستعمل البوشوار
في اغالب الاحيان يكون الرسم او الوشم
في نهاية الحائط في الاعلى ما انو هناك بوشوار نستعمله في الصالون تعلى اجانب في الاماكن التي لا يوجد بها اثاث حتى تضهر وتكون اضافة للديكور
وهذ الرسومات ضرورية في غرف الاطفال
تخلي الطفل يتعلق بغرفته ويرتاح اكثر
اما ما ادرجته في الموضوع اعجبني لأنه خاص بالمقابس الكهربائية فقط
تقديري لك
 
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